Gráfico del día – USDIDX (12.01.2026) 🏛️

La confrontación política en torno a la Reserva Federal está debilitando la credibilidad de las instituciones estadounidenses, y el dólar se ha convertido en la primera víctima. La investigación de los fiscales contra Jerome Powell y la amenaza de una imputación por un presunto testimonio engañoso sobre la costosa renovación de edificios de la Fed se perciben, en la práctica, como un intento de intimidar al banco central. Esto socava la confianza en la independencia de la política monetaria de EE. UU. El propio Powell ha sido directo al señalar que se trata de un pretexto, y que lo que realmente está en juego es si las tasas de interés se definirán con base en datos económicos o bajo presión política del presidente. Para los inversores, esto suena como una señal de alerta máxima. No sorprende que el capital esté buscando refugios seguros: el oro rompe récords, el franco suizo se fortalece y el dólar retrocede tras su reciente repunte. En el mercado FX, el mensaje es claro: la prima de estabilidad institucional de EE. UU. se está erosionando.

Declaración del presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell - La declaración oficial puede consultarse en el sitio de la Junta de la Reserva Federal.

El entorno macroeconómico solo añade más presión al dólar. Por un lado, la economía sigue mostrando señales de fortaleza relativa: el empleo no agrícola se estabiliza, el desempleo baja ligeramente y la regla de Sahm ya no apunta a recesión, por lo que la Fed no tiene urgencia en recortar tasas. Por otro lado, la Casa Blanca busca rodear al banco central con medidas que actúan como cuasi-QE: propuestas como la compra de USD 200.000 millones en MBS por parte de Fannie Mae y Freddie Mac, o la limitación de comisiones de tarjetas de crédito al 10%, implican una interferencia fiscal y política en ámbitos tradicionalmente reservados a la Fed. El mercado percibe así una combinación compleja: una trayectoria de tasas potencialmente más restrictiva, expectativas de inflación al alza y una política preelectoral cada vez más “creativa” por parte de Trump, que incluye presiones directas sobre Powell y otros miembros de la Fed, además de buscar “victorias” militares y fiscales antes de las elecciones. En este escenario, el dólar deja de ser el rey indiscutido del G10, ya que los inversores empiezan a descontar no solo datos y tasas, sino también el riesgo de una politización del banco central.

A comienzos de la semana, el índice dólar (USDIDX) perforó a la baja la media móvil exponencial (EMA) de 100 días (curva púrpura en el gráfico) y actualmente está testeando la EMA de 50 días (curva azul). Mientras el índice no logre recuperar los máximos del viernes, la tendencia bajista seguirá dominando desde el punto de vista técnico. El RSI de 14 días se ubica nuevamente en torno a los 54 puntos. Fuente: xStation