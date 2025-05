Gráfico del Día - USDJPY (16.05.2025)

El dólar se debilitó frente al yen, con una caída del USD/JPY del 0,8% hasta 145,20, mientras los mercados reaccionaban a unos datos de inflación más moderados en EE. UU. y al sorprendente crecimiento del PIB de Japón del 0,2% en el primer trimestre, que superó ampliamente las expectativas de una contracción del 1,1%. Políticas divergentes de los bancos centrales Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, reafirmó la postura restrictiva de la entidad, señalando que "seguiremos subiendo los tipos si la economía y los precios evolucionan según lo previsto". Esta visión contrasta con la postura cada vez más acomodaticia de la Reserva Federal, después de que el IPC de abril descendiera al 2,3% interanual. Los mercados ahora descuentan aproximadamente 56 puntos básicos de recortes de tipos por parte de la Fed para diciembre de 2025, frente a los 49 puntos básicos previstos anteriormente. Relaciones comerciales y perspectivas El acuerdo de reducción arancelaria de 90 días entre EE. UU. y China generó inicialmente optimismo, pero persisten inquietudes sobre la política comercial a largo plazo. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, se ha opuesto a cualquier acuerdo comercial con EE. UU. que excluya las disposiciones sobre el sector automotor, lo que pone de manifiesto posibles obstáculos para las exportaciones japonesas. A medio plazo, la perspectiva del dólar frente al yen se vuelve crecientemente bajista, a medida que se acentúa la divergencia en las políticas monetarias, y Goldman Sachs ha revisado su objetivo a tres meses para el USD/JPY a 142,50. USD/JPY (Gráfico Diario) El USD/JPY cotiza actualmente en torno a su media móvil exponencial (EMA) de 30 días, un nivel clave a corto plazo. Los compradores buscarán superar la EMA de 50 días en 145,82 para retomar el control, mientras que los vendedores apuntan a un nuevo testeo de los mínimos previos en 142,390. El RSI está a punto de romper una divergencia alcista, lo que sugiere una posible debilidad en el impulso. Por su parte, el MACD se está estrechando, lo que indica indecisión y sugiere cautela en el corto plazo.

