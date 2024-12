Gráfico del día - USDJPY (27.12.2024)

El par dólar-yen se mantiene cerca de niveles críticos mientras los operadores sopesan la divergencia de políticas entre la Fed y el BOJ en medio de los crecientes riesgos de intervención y la aprobación récord del presupuesto de Japón. Estadísticas clave del mercado: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio actual: 157,55

Máximo de 2024: 158,08 (diciembre)

Cambio semanal: +0,8%

Rendimiento YTD: +10%

Nivel clave: 160 (zona de riesgo de intervención)

Rango posterior a la reunión del BOJ: 153,34-158,08 Dinámica de la política del BOJ Las opiniones de la reciente reunión del BOJ revelan opiniones mixtas sobre el momento de la subida de tasas, y algunos miembros ven que las condiciones se están alineando para un movimiento a corto plazo, mientras que otros abogan por la paciencia dadas las incertidumbres en torno a las políticas del presidente entrante Trump. Las nuevas estimaciones de beneficios del banco central muestran caídas potenciales de hasta 13.000 millones de dólares en un escenario de tasa del 2%, lo que pone de relieve los desafíos de la normalización de la política. Panorama político y fiscal La aprobación del presupuesto récord de ¥115,5 billones de Japón para el año fiscal 2025 marca una prueba clave para el gobierno minoritario del primer ministro Ishiba. El aumento del gasto del 2,6%, junto con la reducción de la emisión de bonos, indica esfuerzos de consolidación fiscal. Sin embargo, la incertidumbre política en torno a la aprobación del presupuesto podría influir en la decisión del BOJ sobre la tasa de enero. Fuente: Bloomberg Riesgo de intervención Las renovadas advertencias del ministro de Finanzas Kato contra los movimientos excesivos de la moneda han aumentado la especulación sobre la intervención a medida que el USD/JPY se acerca a 160. La reciente subida a máximos de cinco meses ha provocado un aumento de la retórica oficial, aunque los umbrales de intervención reales siguen sin estar claros. Perspectivas para 2025 Si bien los mercados ahora descuentan una probabilidad del 42 % de un aumento de las tasas del BOJ en enero, que aumentará al 72 % en marzo, la trayectoria sigue dependiendo en gran medida de las tendencias salariales y la claridad de la política estadounidense. La interacción entre la normalización monetaria, la estabilidad política y la dinámica del mercado de divisas sugiere que seguirá habiendo volatilidad en el futuro, y que 160 emerge como un nivel clave de riesgo psicológico y de intervención. USDJPY (intervalo D1) El par USDJPY se está acercando a los máximos de finales de abril de 157-158, un nivel que anteriormente provocó una intervención cambiaria. Después de dicha intervención, el USDJPY retrocedió hasta la EMA de 50 días, lo que sugiere que para los bajistas, el objetivo podría estar alrededor de 153,167. Los alcistas, por otro lado, pueden apuntar a una nueva prueba de los máximos históricos en la zona de 160-161. El RSI se está consolidando cerca de la zona de sobrecompra, lo que históricamente ha señalado un tramo adicional al alza antes de una posible corrección. Mientras tanto, el MACD sigue ganando terreno, pero se está estrechando, lo que indica que el impulso puede estar disminuyendo. Fuente: xStation

