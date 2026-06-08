¿Ha tocado suelo Bitcoin? Los datos históricos y el análisis técnico

Bitcoin tocó US$60.867 el 6 de junio, su nivel más bajo desde antes de la reelección de Trump, con un RSI que llegó a 15.4 en el mínimo, un nivel que en la historia del activo rara vez coincidió con algo que no fuera un punto de inflexión. ¿El techo de ese mismo argumento también aplica aquí? Los tres grandes suelos anteriores de Bitcoin se midieron con drawdowns del 61%, 83% y 77% desde máximos, el actual, con -51%, todavía se queda corto.

La caída actual frente a los grandes suelos previos

La comparación directa con los episodios de piso anteriores muestra que la corrección actual es severa, pero no tiene la profundidad que en el pasado coincidió con los mínimos de ciclo definitivos. El suelo de 2015 dejó el precio en US$178 con un drawdown de -61.1% y un RSI de 19.6. El de 2018 fue el más profundo, con US$3.237, -83.4% desde máximos, RSI en 27.2 y el de 2022 tocó US$15.787 con -76.6% y RSI en 31.4. El episodio actual registró un mínimo de US$60.867 el 6 de junio, con drawdown de -51.2% y RSI en 15.4 en el punto más bajo, el más bajo de las cuatro instancias.

Un RSI tan comprimido históricamente indica agotamiento vendedor extremo, pero el hecho de que los precios mínimos se produjeran con drawdowns considerablemente mayores en 2015, 2018 y 2022 sugiere que el ciclo actual está comparativamente menos deprimido en términos de precio, aunque más en términos de momentum. El argumento más honesto que se puede hacer desde los datos es que el episodio actual tiene características técnicas compatibles con un suelo, pero sin la profundidad de precio que definió los tres grandes ciclos previos.

Cuán extrema es la lectura actual en la distribución histórica

La distribución completa de drawdowns diarios de Bitcoin desde 2011 ubica la caída actual de -49.1% en el percentil 33.4, eso significa que el 33% de los días desde 2011 la criptomoneda operó en caídas iguales o mayores desde sus respectivos máximos históricos. No es el territorio más extremo de la distribución, que se extiende hasta -80% y más, pero tampoco es una corrección ordinaria, dos tercios del tiempo, Bitcoin ha operado en niveles menos castigados.

El punto más relevante del gráfico de distribución es que hay masa significativa de observaciones a la izquierda del nivel actual, muchos días en los que el activo estuvo en -60%, -70% u -80%. Eso no cierra la puerta a que la corrección se profundice antes de que aparezca una recuperación sostenida. Pero sí indica que las señales técnicas actuales, combinadas con el percentil de drawdown, justifican abrir el análisis de qué ha ocurrido históricamente cuando confluyen estas condiciones.

Lo que la historia dice sobre los retornos tras señales de capitulación

El análisis de 88 eventos históricos que combinaron drawdown severo, RSI bajo y mínimos de 90 ruedas muestra retornos posteriores sistemáticamente positivos. A 10 sesiones, el retorno mediano fue de +2.4%, a 20 sesiones, +3.0%, a 40 sesiones, +3.3%, a 60 sesiones, +5.4%. El retorno promedio sigue el mismo patrón pero con magnitudes mayores, especialmente a 60 sesiones donde llega al +8.5%, lo que refleja algunos episodios con rebotes muy pronunciados que elevan la media.

El rebote máximo mediano dentro de 20 sesiones fue de +9.0%, con un tiempo mediano de 14 días al punto más alto. En 40 sesiones el máximo mediano subió a +11.1% en 21 días, y en 60 sesiones alcanzó +16.2% en 36 días. Lo que el gráfico de tiempo al ápice comunica es que el rebote no llega el primer día, en el horizonte más corto (20 sesiones), el punto más alto típicamente se alcanza después de dos semanas, no de dos días. El inversor que espera confirmar el piso con el primer movimiento alcista probablemente llegue tarde al rebote, pero el inversor que anticipa sin señales adicionales también asume el riesgo de que la caída no esté completa.

Análisis técnico del Bitcoin

El gráfico diario muestra a Bitcoin en US$63.185, con la SMA200 en US$78.289 y la SMA50 en US$75.489, ambas muy por encima del precio y con pendiente descendente, confirmando el sesgo bajista estructural. El RSI en 28.7 se ubica en zona de sobreventa, recuperándose desde el 15.4 del mínimo reciente.

El análisis de ondas visible en el gráfico identifica un impulso alcista completado en cinco ondas (1-2-3-4-5) con techo alrededor de los máximos de octubre 2025, seguido de una corrección ABC en curso. La onda A representó el primer tramo de baja, la onda B un rebote parcial hasta cerca de US$86.000, y la onda C es el tramo actual que llevó el precio al entorno de US$60.000-63.000. Si el patrón ABC se completa en los niveles actuales, el próximo movimiento técnico esperado sería alcista hacia la resistencia dinámica de las medias móviles.

Los niveles Fibonacci trazados en el gráfico muestran soporte en US$40.780 (61.8%) y soporte profundo en US$15.122 (100%), niveles que solo serían relevantes si la onda C se extiende considerablemente por debajo de los mínimos actuales. La resistencia inmediata se ubica entre US$75.000 y US$78.289 (SMA50/SMA200). El sesgo técnico sigue siendo bajista estructuralmente, con señales de agotamiento vendedor que son condición necesaria pero no suficiente para confirmar un piso definitivo.

Fuente: xStation5.