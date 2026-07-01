¿Hay un cambio de tendencia en la industria de defensa europea?

Las empresas de defensa europeas y estadounidenses están anunciando nuevos pedidos que apuntan a una demanda sostenida de equipo militar. Tras varios meses de descensos constantes, esto podría ser el pretexto que el mercado esperaba para consolidarse y volver a registrar ganancias gracias al gasto récord en defensa.

Europa

La noticia más destacada en Europa es el contrato de Saab con la agencia sueca FMV para 16 cazas Gripen E destinados a Ucrania. El valor del acuerdo asciende a aproximadamente 24.600 millones de coronas suecas, y el pedido se formalizará en el tercer trimestre de 2026. Las entregas están programadas para 2029-2030, e incluyen no solo las aeronaves, sino también repuestos y equipos relacionados. Las acciones de la compañía han subido más del 3%.

Cotización de Saabb

Tras dos oleadas de fuertes ganancias que llevaron el precio de alrededor de 165 SEK a unos 750 SEK, la acción sufrió un fuerte retroceso y ahora ha entrado en una fase de consolidación en torno a los 500 SEK. Mantenerse por encima del límite inferior de la zona de resistencia cerca de los 465 SEK podría indicar que los compradores están intentando recuperar la iniciativa y empujar el precio al menos por encima de los 600 SEK. Es fundamental observar el comportamiento de las medias móviles exponenciales de 100 y 200 periodos, donde existe el riesgo de que se produzca un cruce bajista.

Fuente: xStation5

Paralelamente, Rheinmetall anunció un pedido de Ucrania para proyectiles de artillería y cargas propulsoras. El valor del contrato se describió como de varias decenas de millones de euros, y su ejecución está prevista para el primer trimestre de 2027. La producción ya ha comenzado en las instalaciones de la compañía en España. Las acciones del grupo han subido más del 4%.

El sector de defensa también se enfrenta a la próxima salida a bolsa de KNDS. Se espera que el fabricante (entre otros productos) de los tanques Leopard 2 debute en la bolsa de París en los próximos meses. Esto supondrá una importante prueba para la confianza de los inversores en las acciones del sector de defensa, o bien, podría ser una fuente de apoyo.

Fuente: Bloomberg Finance

Fuente: Bloomberg Finance

En el contexto del mercado europeo en general, conviene recordar que julio ha sido históricamente un período de crecimiento para las acciones en Europa.

EE. UU.

Por parte de Estados Unidos, el asunto más importante es un paquete de contratos para Lockheed Martin con un valor total superior a los 3.100 millones de dólares. La mayor parte de este importe corresponde a un contrato de 2.990 millones de dólares para la producción de radares Sentinel A4 y servicios de ingeniería. Los trabajos se extenderán hasta junio de 2031. Lockheed también recibió un contrato relacionado con la modernización de las fragatas españolas de la clase Álvaro de Bazán. En las operaciones previas a la apertura del mercado, la valoración no parece reaccionar a la noticia, lo que podría indicar que los inversores ya habían descontado un contrato similar con anterioridad.

Northrop Grumman recibió tres contratos por un total aproximado de 68 millones de dólares. El mayor de ellos, por valor de 49 millones de dólares, se refiere al mantenimiento del programa Joint Tactical Ground Station, incluyendo apoyo logístico y servicios de ingeniería. La compañía registra una subida de alrededor del 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Por su parte, Boeing recibió un contrato de 49,5 millones de dólares para trabajos relacionados con controladores para misiles de crucero lanzados desde el aire. El acuerdo incluye equipos de prueba y la renovación de los controladores necesarios para el funcionamiento del sistema ALCM. La finalización del proyecto está prevista para junio de 2033. Esta empresa tampoco ha reaccionado en las operaciones previas a la apertura del mercado, aunque la situación podría cambiar tras la apertura.

Desde la perspectiva del mercado de capitales, el elemento más importante es el panorama general: el sector de defensa sigue beneficiándose de un largo ciclo de inversión militar. En Europa, el principal motor sigue siendo la guerra en Ucrania y la reconstrucción de las capacidades de la OTAN, mientras que en Estados Unidos se mantiene la financiación para programas de radar, misiles y modernización, y más recientemente, se prevé la reposición de las reservas de municiones utilizadas durante las operaciones en Irán.

Los nuevos contratos no modifican de inmediato el panorama de beneficios de las mayores empresas del sector, pero pueden reforzar la confianza del mercado, que, según las previsiones y los múltiplos de valoración, podría estar subestimando el verdadero potencial de crecimiento de estas empresas.

El reto para las empresas, sin embargo, seguirá siendo no solo mantener el flujo de pedidos, sino también convertirlos rápidamente en ingresos, mantener los márgenes y ampliar la capacidad de producción sin un aumento excesivo de los costes.