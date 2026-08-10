Resultados de Berkshire: ¿Qué dicen los informes sobre la dirección del mercado?

El legendario fondo de Warren Buffett, ahora sin Warren Buffett, publicó sus resultados del segundo trimestre de 2026 el sábado 8 de agosto.

Las expectativas sobre los resultados del fondo eran moderadas y, aunque el “Oráculo de Omaha” ya está retirado, los últimos resultados sugieren que la nueva dirección aún podría tener dificultades para alcanzar el ritmo de crecimiento y beneficios que los accionistas podrían esperar.

Resultados

Los ingresos aumentaron hasta los 101.800 millones de USD, frente a expectativas de alrededor de 96.500 millones de USD. Esto representa un crecimiento interanual cercano al 10%.

El beneficio operativo de Berkshire aumentó hasta los 12.900 millones de USD, un 16% más interanual.

El beneficio neto (GAAP) alcanzó los 25.600 millones de USD, lo que implica beneficios de inversiones por 12.600 millones de USD. Esto supone un incremento anual del 107% y del 155%, respectivamente.

Esto se traduce en un BPA de 6 USD, significativamente por encima del consenso de 5 USD.

Sin embargo, el beneficio del fondo presentado de esta manera no refleja de forma fiable la situación de la compañía en el segundo trimestre de 2026.

De los 12.900 millones de USD de beneficio de Berkshire:

326 millones de USD procedieron de diferencias positivas por tipo de cambio (un año antes, estas habían supuesto una pérdida de 877 millones de USD).

Teniendo en cuenta esta dinámica, el crecimiento operativo real es de solo el 5%.

Segmentos e industrias

Un desglose por segmentos del holding ofrece una visión más transparente.

El negocio de seguros (suscripción) generó un beneficio de 1.700 millones de USD, por debajo del año anterior, principalmente debido a GEICO, cuyo desempeño es débil.

BNSF Railways obtuvo 1.560 millones de USD, un 6% más.

Berkshire Energy y el segmento de servicios y comercio minorista aumentaron otro 27% y 24%, respectivamente, alcanzando más de 5.000 millones de USD en beneficios. El segmento energético está mostrando un buen desempeño principalmente gracias al aumento de la demanda de transmisión de energía y mercancías. Sin embargo, el segmento de servicios y comercio minorista no está funcionando tan bien como sugiere el crecimiento, ya que una parte significativa del beneficio corresponde a un reembolso de aranceles pagados anteriormente.



Flujos de caja

Estos resultados implican que el flujo de caja operativo aumentó de 20.900 millones de USD a 21.600 millones de USD, un alza del 3,2%.

El flujo de caja libre ascendió a 11.020 millones de USD, frente a los 11.850 millones de USD de un año antes, una caída del 7%.

A pesar de ello, el nuevo CEO anunció una recompra récord de acciones por valor de 4.500 millones de USD.

La reacción del mercado es previsiblemente fría. Las acciones, en la apertura de la sesión posterior a la publicación de resultados, cotizan ligeramente por debajo del cierre anterior.

Asignación

Mucho más interesantes para el mercado en general son las divulgaciones, todavía incompletas, sobre las compras de la compañía. Compras, porque la enorme reserva de efectivo que dejó Warren Buffett —más de 350.000 millones de USD— ha comenzado a fluir hacia el mercado. En el segundo trimestre de 2026, el fondo realizó compras netas por casi 20.000 millones de USD; esto supone un claro cambio de política después de nada menos que 14 trimestres consecutivos en los que el fondo estuvo vendiendo acciones.

Una de las posiciones más importantes del fondo está pasando a ser Alphabet. El fondo adquirió acciones adicionales de la compañía tecnológica por un valor superior a los 10.000 millones de USD.

Desempeño de Berkshire Hathaway frente a los futuros del S&P 500

Fuente: xStation5

Esta es una señal muy importante en el contexto de la situación actual de los mercados. El fondo esperó nada menos que cuatro años para volver a comprar; la última vez que realizó compras fue en 2022. Conviene recordar que, desde el desplome provocado por la pandemia de COVID hasta hoy, el fondo ha superado al mercado en general en aproximadamente un 5% anualizado.