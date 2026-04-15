Hermès se desploma 13% en el aniversario del desastre del RMS Titanic

Hoy, 15 de abril, se cumple el 114° aniversario del hundimiento del RMS Titanic, y resulta difícil no notar cierto paralelismo: en el mismo día, las acciones de Hermès International, listadas bajo el ticker RMS, enfrentaron una fuerte presión en la Bolsa de París.

Hermès International, cotizada en Euronext bajo el ticker RMS, registró una de las peores jornadas en su historia bursátil, perdiendo más de 13–14% en la apertura de la sesión en París. La acción cayó así a su nivel más bajo en más de tres años, y desde comienzos de año ya acumula una caída cercana al 28%.

Resultados 1T 2026 — Reporte vs. expectativas

Los ingresos del primer trimestre alcanzaron €4.07 mil millones, lo que representa una caída de 1,4% interanual a tipos de cambio actuales, principalmente debido a un efecto cambiario negativo de €290 millones. El mercado esperaba aproximadamente entre €4.13 y €4.16 mil millones.

El crecimiento orgánico de ventas a tipo de cambio constante fue de +5,6%, mientras que el consenso de Visible Alpha proyectaba +7,1%, una decepción significativa considerando la esperada aceleración tras un sólido 4T 2025 (+9,8%).

Sin embargo, vale la pena destacar un matiz importante: los resultados por segmento en moneda reportada parecen dramáticos (relojes -10%, ropa -6%), pero al eliminar el efecto cambiario, el panorama es mucho más moderado: orgánicamente, los relojes caen solo -3,7%, y la ropa se mantiene prácticamente plana en +0,4%.

Resultados geográficos (a tipo de cambio constante)

Américas: +17,2% — un trimestre excepcional, con crecimiento equilibrado en EE. UU., Canadá y Sudamérica; claramente el punto más destacado del informe

Japón: +9,6% — fuerte lealtad de los clientes locales; en marzo se amplió y renovó la boutique Umeda Hankyu en Osaka

Europa sin Francia: +9,7% — sólido crecimiento impulsado por la demanda local

Francia: -2,8% — caída notable del turismo, especialmente en marzo, vinculada a la situación en Medio Oriente

Asia-Pacífico sin Japón: +2,2% (vs. exp. ~+5,7%) — desaceleración desde +8% en el 4T; China mantiene leve crecimiento, Corea sigue sólida, el resto de la región más débil; interrupciones en vuelos afectaron Singapur y Tailandia

Medio Oriente (otros): -5,9% — desde marzo, la guerra ha tenido un impacto drástico; las ventas en centros comerciales de lujo en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin se desplomaron; el tráfico en malls de Dubái cayó 40% en marzo; esta región había sido el mercado de mayor crecimiento de Hermès durante 2025

Resultados por segmento (a tipo de cambio constante)

Marroquinería y talabartería: +9,4% (€1.849 millones) — fuerte demanda por colecciones y aumento de capacidad productiva; destacan los modelos Faubourg Express y Collier d’attelage; en abril se abrió el taller número 25 en Loupes (Gironde)

Ropa y accesorios: +0,4% (€1.076 millones) — crecimiento orgánico plano; la colección otoño/invierno 2026 femenina fue muy bien recibida

Seda y textiles: +7,8% (€257 millones) — crecimiento sólido impulsado por innovación constante; destaca el pañuelo L'esprit s'envole

Otros segmentos (joyería, hogar): +6,8% (€540 millones) — continuidad del impulso; evento Double Tour haute joaillerie realizado por primera vez en Tokio

Perfumes y belleza: +0,2% (€127 millones) — ventas estables; lanzamientos incluyen Musc Pallida, Un Jardin sous la mer y la base Plein Air

Relojes: -3,7% (€135 millones) — entorno desafiante; nuevos modelos presentados en Watches & Wonders en Ginebra; expansión productiva prevista hasta 2028

Otros productos: +3,6% (€86 millones) — manufactura para terceros como John Lobb, Saint-Louis y Puiforcat



Fuente: Hermes Investor Relations

A pesar de estas disrupciones, Hermès mantuvo sus objetivos de crecimiento de largo plazo bajo supuestos de tipo de cambio estable y recompró más de 31.000 acciones propias por €60 millones en el 1T.

El CEO, Axel Dumas, comentó: “En un entorno geopolítico tenso, Hermès mantiene el rumbo, fiel a su estrategia de largo plazo”. La compañía conserva un margen operativo superior al 41%, un nivel que ningún otro actor del lujo logra replicar. La próxima fecha clave será el 29 de julio de 2026, con la publicación de resultados semestrales.

Análisis técnico



El gráfico de la acción de Hermès (Euronext París) muestra una fuerte tendencia alcista desde 2023, que se aceleró en 2024 y alcanzó un máximo sobre €3.100 a inicios de 2025, seguido de una fuerte caída reciente de más de 11,85%.

La EMA200 (línea naranja) actuó como soporte dinámico durante gran parte del período desde 2023, pero desde inicios de 2025 el precio ha caído por debajo de esta media, situándose actualmente claramente bajo este nivel (EMA200 en 2.059,72).

El perfil de volumen muestra una zona clave de alta actividad entre €1.800–2.300, con mayor concentración en €2.000–2.100, que ahora actúa como zona relevante de soporte/resistencia tras la caída.

Desde el máximo de 2025, el precio ha estado anclado en torno al nivel VWAP, que ha funcionado como equilibrio del mercado; actualmente el precio se ubica por debajo de esta referencia, confirmando el dominio de los vendedores en el corto plazo.