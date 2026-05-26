Calendario del día: Foco en la geopolítica

- La incertidumbre en los mercados vuelve a aumentar tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano
- La atención de los mercados se centra de nuevo en la geopolítica
- El calendario macroeconómico se presenta ligero
- La incertidumbre en los mercados vuelve a aumentar tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano
- La atención de los mercados se centra de nuevo en la geopolítica
- El calendario macroeconómico se presenta ligero
La incertidumbre en los mercados vuelve a aumentar debido a los ataques con misiles de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano. En consecuencia, la atención de los mercados globales se centrará principalmente en la geopolítica. Tras el festivo bursátil en Estados Unidos, la agenda macroeconómica de hoy es relativamente ligera, aunque con algunos datos clave que a continuación indicamos.
Calendario macroeconómico
- 13:00 - Hungría – Decisión sobre los tipos de interés. Consenso: Mantener en 6,25 %
- 14:00 - EE. UU. – Índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller interanual (marzo). Consenso: N/D | Anterior: N/D
- 15:00 - EE. UU. – Índice de confianza del consumidor del Conference Board (mayo). Consenso: 92 | Anterior: 92,8
- 15:30 - EE. UU. – Índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas (mayo). Consenso: N/D | Anterior: N/D
Mercados clave
Refugios geopolíticos (oro, petróleo, USD): Se espera una mayor volatilidad a nivel mundial a medida que los mercados reaccionan a la escalada de tensiones militares en Oriente Medio.
Dólar estadounidense (USD): Los primeros días de negociación de esta semana presentan una mayor volatilidad en la divisa estadounidense.
El optimismo del lunes se enfría: la geopolítica vuelve a dominar y el crudo repunta
La bolsa hoy: Nuevas negociaciones en el estrecho de Ormuz
¿Repuntarán los metales preciosos con el fin de la guerra con Irán?
¿Repuntarán los bonos si termina la guerra? La respuesta no es simple
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