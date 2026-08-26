- El calendario económico de la jornada se presenta intenso, con la publicación del PCE del mes de julio y nuevos datos sobre los ingresos y el consumo de los hogares de Estados Unidos
- Nvidia cerrará hoy simbólicamente la temporada de resulados de Estados Unidos: el mercado espera unos ingresos de aproximadamente 93.000-95.000 millones de dólares.
- Los ingresos del negocio de centros de datos, el ritmo de adopción de Blackwell y las previsiones de la compañía para el próximo trimestre serán los puntos clave de la presentación de resultados de Nvidia
- El calendario económico de la jornada se presenta intenso, con la publicación del PCE del mes de julio y nuevos datos sobre los ingresos y el consumo de los hogares de Estados Unidos
- Nvidia cerrará hoy simbólicamente la temporada de resulados de Estados Unidos: el mercado espera unos ingresos de aproximadamente 93.000-95.000 millones de dólares.
- Los ingresos del negocio de centros de datos, el ritmo de adopción de Blackwell y las previsiones de la compañía para el próximo trimestre serán los puntos clave de la presentación de resultados de Nvidia
El calendario de hoy es relativamente intenso, con las principales publicaciones concentradas por la tarde, poco antes de la apertura de Wall Street. El foco principal estará en el PCE, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal correspondiente a julio, junto con nuevos datos sobre los ingresos y el consumo de los hogares estadounidenses. Estas publicaciones podrían provocar un fuerte aumento de la volatilidad en el EUR/USD y, una vez más, en el mercado de bonos.
Los resultados de Nvidia, en el foco
Al mismo tiempo, Nvidia cerrará simbólicamente la temporada de resultados empresariales de EE. UU. cuando publique sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2027, correspondiente al segundo trimestre natural de 2026, después del cierre del mercado estadounidense de hoy. La publicación será una de las pruebas más importantes para el actual rally generalizado de la inteligencia artificial. El mercado espera unos ingresos de aproximadamente 93.000-95.000 millones de dólares, lo que implicaría un crecimiento interanual cercano al 96 %, mientras que el consenso para el BPA se sitúa aproximadamente entre 2,05 y 2,10 dólares.
Los principales aspectos a vigilar serán los ingresos del negocio de centros de datos, el ritmo de adopción de Blackwell y las previsiones de la compañía para el próximo trimestre. Los inversores también seguirán de cerca los márgenes brutos, que se han mantenido cerca de un elevado 78 % en los últimos trimestres. Un descenso claro podría indicar un aumento de la presión competitiva o un menor poder de fijación de precios. Las expectativas sobre Nvidia ya son tan elevadas que limitarse a cumplir el consenso podría no ser suficiente para mantener el impulso alcista de la acción.
La conferencia con los analistas será tan importante como las cifras principales, ya que los comentarios de la dirección podrían proporcionar pistas relevantes sobre el ritmo futuro del gasto de los grandes proveedores de servicios en la nube (hyperscalers) y sobre si la demanda de infraestructura de IA, así como su propia expansión, sigue creciendo con suficiente rapidez.
Calendario económico
- 09:00 GMT – Suiza: Índice de expectativas ZEW. Anterior: 10
- 12:00 GMT – EE. UU.: Solicitudes de hipotecas MBA. Anterior: -0,4 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE interanual. Previsión: 3,6 %; anterior: 3,7 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE mensual. Previsión: 0,1 %; anterior: -0,1 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE subyacente interanual. Previsión: 3,3 %; anterior: 3,3 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE subyacente mensual. Previsión: 0,2 %; anterior: 0,1 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: PCE subyacente, lectura preliminar. Previsión: 3,4 %; anterior: 3,4 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Pedidos de bienes duraderos. Anterior: 0,5 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Pedidos de bienes duraderos subyacentes. Previsión: 0,6 %; anterior: 0,7 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Gasto de los consumidores mensual. Previsión: 0,1 %; anterior: 0,3 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Ingresos personales mensuales. Previsión: 0,2 %; anterior: 0,2 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Consumo personal real mensual. Previsión: 0,0 %; anterior: 0,4 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: PIB trimestral, segunda estimación. Anterior: 1,5 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios del PIB. Previsión: 6,2 %; anterior: 6,2 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Deflactor del PIB, lectura preliminar. Anterior: 6,3 %
- 15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de crudo de la EIA. Previsión: +1,58 millones de barriles; anterior: +4,405 millones
- 15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de gasolina de la EIA. Previsión: -1,1 millones de barriles; anterior: +0,688 millones
- 15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de destilados de la EIA. Previsión: -1,9 millones de barriles; anterior: -1,530 millones
- 15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de crudo en Cushing. Sin previsión; anterior: -1,314 millones de barriles
- 16:45 GMT – EE. UU.: Intervención de Thomas Barkin, de la Reserva Federal
Nvidia publica sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2027 después del cierre del mercado estadounidense
Resumen diario: Wall Street atento ante una inflación PCE más alta y los resultados de Nvidia bajo la sombra de las amenazas de Putin
Vuelven los aranceles: ¿regresa el “Sell America”?
¿Están reaccionando los mercados a las amenazas de Putin?
Dólar hoy México: recupera terreno tras el PCE y apunta nuevamente hacia los 17 pesos
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "