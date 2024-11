Hoy conoceremos las solicitudes por desempleo en EE.UU. 🔍

La sesi贸n de hoy est谩 repleta de lecturas en las econom铆as de Europa y Estados Unidos. Los inversores conocer谩n los 铆ndices regionales de Kansas y Filadelfia, adem谩s de los discursos de los miembros Goolsbee y Hammack, de la FED. Tambi茅n conoceremos las impresiones de los banqueros del BCE, incluidos Pastalides, Cipollone, Escriva, Elderson, Lane, Holzmann y Vujcic, entre otros. La atenci贸n se centrar谩 en las solicitudes de desempleo (14:30), que se publican a la par de los datos de ventas de viviendas en Estados Unidos.聽La debilidad del eurod贸lar contin煤a mientras el oro extiende su impulso alcista y el Bitcoin alcanza nuevos m谩ximos en 97.500 d贸lares. Calendario econ贸mico del d铆a 12:00 - Decisi贸n del Banco de Turqu铆a (CBRT) - Tasa repo semanal: pron贸stico del 50% frente al 50% anterior.

Tasa repo semanal: pron贸stico del 50% frente al 50% anterior. 12:00 - Reino Unido - pedidos CBI: pron贸stico de -25 frente al -27 anterior.

pron贸stico de -25 frente al -27 anterior. 14:30 - EE. UU. - Solicitudes de desempleo: pron贸stico de 220 000 frente a 217 000 anterior (contin煤a: 1,88 millones frente a 1,87 millones anterior).

pron贸stico de 220 000 frente a 217 000 anterior (contin煤a: 1,88 millones frente a 1,87 millones anterior). 14:30 - EE. UU. - Fed de Filadelfia: pron贸stico de 8 frente al 10,3 anterior.

pron贸stico de 8 frente al 10,3 anterior. 14:30 - Canad谩 - Inflaci贸n del IPP: pron贸stico del 0,85% frente al -0,6% anterior (RMPI 2,5% frente al -3,1% anterior).

pron贸stico del 0,85% frente al -0,6% anterior (RMPI 2,5% frente al -3,1% anterior). 16:00 - EE. UU. - Ventas de viviendas existentes: 3,95 millones frente a 3,84 millones anterior (2,86% frente al -1% anterior).

3,95 millones frente a 3,84 millones anterior (2,86% frente al -1% anterior). 16:30 - EE. UU. - Agencia internacional de la energ铆a - Cambio en inventario de gas: 1 mil millones de pies c煤bicos (bcf) frente a los 42 bcf anteriores.

Cambio en inventario de gas: 1 mil millones de pies c煤bicos (bcf) frente a los 42 bcf anteriores. 16:30 - EE. UU. - Reserva Federal de Kansas City: pron贸stico de -5 frente a -4 anterior.

