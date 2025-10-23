Leer más
Hoy se actualizan los tipos de interés en Turquía

Conclusiones clave
  • Los futuros indican una apertura alcista para la sesión bursátil de hoy en Europa

Los mercados siguen de cerca la evolución geopolítica, las negociaciones entre EE. UU. y China, y las sanciones impuestas a los gigantes energéticos rusos para forzar las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. El petróleo se revaloriza mientras que el oro repunta desde el soporte de 4.075 dólares.

Calendario económico del día

  • 13:00 - Turquía - Decisión sobre tipos de interés. Pronóstico: 39,5%. Anterior: 40,5%.
  • 14:30 - Canadá - Informe de ventas minoristas de octubre. Pronóstico: 1% intermensual. Anterior: -0,8% intermensual.
  • 16:00 - EE. UU. - Ventas de viviendas pendientes de octubre. Pronóstico: 4,06 millones. Anterior: 4,0 millones.
  • 16:30 - EE. UU. - Datos de la EIA sobre inventarios de gas natural. Pronóstico: 78.000 millones. Anterior: 80.000 millones.
