Hoy se espera el fallo del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre los aranceles

- Hoy se dará a conocer la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Trump
- Netflix y United Airlines presentarán resultados al cierre de la sesión
La atención del mercado se centra en la inminente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Donald Trump
Calendario económico del día
11:00 – Encuesta ZEW en Alemania
Expectativas: 50 vs 45,8 (previsto)
Condiciones actuales: -76 vs -81 (dato anterior)
14:15 - Variación semanal de empleo según ADP
Dato previo de 11.750
Decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre los aranceles prevista sobre las 16:00
Foro económico de Davos
Resultados empresariales
Antes de la apertura: 3M y US Bancorp
Tras el cierre: Netflix y United Airlines
Resumen diario: Optimismo en Wall Street, metales preciosos en máximos históricos y Bitcoin bajo presión
Dólar hoy Colombia: el peso gana terreno a 3,694 entre planes de repatriación de las AFP y el ruido comercial con Ecuador
Dólar hoy en México: la inflación quincenal sube menos de lo previsto y el peso mantiene su racha bajo los 17.50
⌚Boletín Diario de Mercados (22.01.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "