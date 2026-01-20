Leer más
04:56 · 20 de enero de 2026

Hoy se espera el fallo del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre los aranceles

-
-
Conclusiones clave
  • Hoy se dará a conocer la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Trump
  • Netflix y United Airlines presentarán resultados al cierre de la sesión

La atención del mercado se centra en la inminente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Donald Trump

Calendario económico del día

11:00 – Encuesta ZEW en Alemania

  • Expectativas: 50 vs 45,8 (previsto)

  • Condiciones actuales: -76 vs -81 (dato anterior)

14:15 - Variación semanal de empleo según ADP

  • Dato previo de 11.750

Decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre los aranceles prevista sobre las 16:00

Foro económico de Davos

Resultados empresariales

Antes de la apertura: 3M y US Bancorp

Tras el cierre: Netflix y United Airlines

