Hoy se publica el informe del PIB en la Eurozona

- Hoy se conocerá el PIB de la eurozona del tercer trimestre.
- Los responsables de la FED están empezando a mostrar su apoyo a una pausa en los recortes de tipos.
- Hoy se conocerá el PIB de la eurozona del tercer trimestre.
- Los responsables de la FED están empezando a mostrar su apoyo a una pausa en los recortes de tipos.
El evento clave del día en términos económicos es el informe del PIB del tercer trimestre de 2025 en la Eurozona. Las expectativas apuntan a un ligero aumento trimestral y a un crecimiento anual algo más lento en comparación con las cifras del segundo trimestre de 2025.
Al otro lado del Atlántico la atención se centra en los discursos de Bostic, Schmid y Logan, de la FED. Las declaraciones de ayer resultaron decisivas, ya que los responsables políticos están empezando a mostrar su apoyo a una pausa en los recortes de tipos de la próxima reunión de la Fed en diciembre. Actualmente, la probabilidad de un recorte de tipos se sitúa en el 52%, frente al 94% de hace un mes.
Resumen diario: Wall Street intenta frenar la caída · El oro cae 1,8% y Bitcoin pierde 4,5%
Elecciones en Chile: el mercado se prepara para una elección histórica con alta sensibilidad cambiaria
Las ventas mayoristas y manufactureras de Canadá superan lo esperado 📊 El par USD/CAD reacciona
¿Cuánto crece el PIB de la Eurozona?
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "