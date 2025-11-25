Hoy se publica el IPC de octubre en EE. UU.

El calendario macroeconómico de hoy es clave tanto en Europa como en Estados Unidos. Los datos incluyen, entre otros, la lectura preliminar del PIB de Alemania, la inflación del IPC en Suecia, las ventas minoristas en Polonia y los índices de precios inmobiliarios. El mercado prestará atención a los discursos de los miembros del Banco Central Europeo y a los datos semanales de inventarios de crudo en EE. UU. También esperamos para hoy a las 14:30 la publicación del IPC y las ventas minoristas de EE. UU.
Calendario económico del día
10:00 – Eurozona
Discurso de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE
14:30 – EE. UU.
Índice de Precios al Productor (IPP) – Octubre
-
IPP intermensual: (pronóstico: 0,3 %; anterior: -0,1 %).
-
IPP subyacente intermensual: (pronóstico: 0,3 %; anterior: -0,1 %).
-
IPP interanual: (pronóstico: 2,7 %; anterior: 2,6 %).
-
IPP subyacente (nteranual: (pronóstico: 2,7 %; anterior: 2,8 %).
14:30 – EE. UU.
Ventas minoristas – Octubre
-
Ventas minoristas intermensuales: (pronóstico: 0,4 %; anterior: 0,6 %).
-
Ventas minoristas sin automóviles intermensuales: (pronóstico: 0,4 %; anterior: 0,7 %).
-
Ventas minoristas sin automóviles ni gasolina intermensuales: (anterior: 0,7 %).
-
Ventas minoristas intermensuales: (anterior: 5 %).
15:00 – EE. UU.
Índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller para el mes de septiembre
Índice de precios de vivienda de la FHFA (intermensual): anterior 0,4%.
15:00 – Eurozona
Discurso de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE
16:00 – EE. UU.
- Índice de la Fed de Richmond – Noviembre: (pronóstico: -0,2; anterior: -4).
- Índice de Ventas de Viviendas Pendientes (intermensual) – Octubre: (anterior: 0,0%).
- Índice de Confianza del Consumidor – Conference Board – Noviembre: (pronóstico: 93,5; anterior: 94,6).
- Inventarios de Bienes No Terminados (intermensual) – Agosto: (pronóstico: 0,1%; anterior: 0,2%).
22:40 – EE. UU.
Cambio semanal en el inventario de combustible API de EE. UU.
- Cambio de petróleo crudo: 4,4 millones de barriles.
India y México: tensiones comerciales y oportunidades en medio de nuevos aranceles
Reino Unido: ¿giro fiscal en el panorama macro?
Euro repunta en Colombia mientras el dólar pierde terreno y aumenta la volatilidad cambiaria
CDS de SoftBank se disparan mientras Rakuten mejora su perfil crediticio
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "