Hoy se publica la inflación PCE en EE. UU.

Hoy conoceremos el dato del PCE del mes de septiembre, retrasado por el reciente cierre gubernamental. También se publica el informe preliminar de la Universidad de Michigan (diciembre) y los datos del mercado laboral de Canadá.
Calendario económico del día
08:00 - Informe de bienes duraderos en Alemania (octubre)
- Pedidos de fábrica alemanes: Previsión : 0,3% intermensual. Anterior : 1,1%.
11:00 - Informe del PIB en la Eurozona
14:30 - Informe de empleo en Canadá (noviembre)
16:00 - Inflación PCE en EE. UU. (septiembre)
16:00 - Informe de bienes duraderos en EE. UU. (septiembre)
16:00 - Informe de la Universidad de Michigan (diciembre)
16:10 - Discurso de Lane (BCE)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "