Leer más
04:09 · 5 de diciembre de 2025

Hoy se publica la inflación PCE en EE. UU.

S&P 500
ETFs
P500.DE, Invesco S&P 500 UCITS (Acc EUR)
-
-

Hoy conoceremos el dato del PCE del mes de septiembre, retrasado por el reciente cierre gubernamental. También se publica el informe preliminar de la Universidad de Michigan (diciembre) y los datos del mercado laboral de Canadá.

Calendario económico del día

08:00 - Informe de bienes duraderos en Alemania (octubre)

  • Pedidos de fábrica alemanes: Previsión : 0,3% intermensual. Anterior : 1,1%.

11:00 - Informe del PIB en la Eurozona

14:30 - Informe de empleo en Canadá (noviembre)

16:00 - Inflación PCE en EE. UU. (septiembre)

16:00 - Informe de bienes duraderos en EE. UU. (septiembre)

16:00 - Informe de la Universidad de Michigan (diciembre)

16:10 - Discurso de Lane (BCE)

5 de diciembre de 2025, 11:15

Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
5 de diciembre de 2025, 10:27

SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
5 de diciembre de 2025, 08:49

DAX: Datos sólidos y crecimiento moderado
5 de diciembre de 2025, 07:08

PIB de la Eurozona por encima de las expectativas

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo