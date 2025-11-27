Hoy se publican las actas del BCE

Hoy, Día de Acción de Gracias en EE. UU., los índices bursátiles de Wall Street permanecerán cerrados y no se publicarán informes económicos. En este contexto, los inversores seguirán de cerca los acontecimientos en Europa y Canadá, con las lecturas de indicadores de sentimiento económico. La atención se centrará principalmente en la publicación de las actas de la reunión del BCE, que podrían influir en las expectativas del mercado sobre las futuras decisiones sobre los tipos de interés en la Eurozona y, a su vez, en el sentimiento de los inversores.
Calendario económico del día
Eurozona (10:00)
Oferta monetaria M3 (interanual) de octubre: (pronóstico: 2,8%; anterior: 2,8%).
Eurozona (11:00) – Sentimiento económico de noviembre
Índice de sentimiento empresarial: anterior: -0,46.
Índice de sentimiento económico: (pronóstico: 96,9; anterior: 96,8).
Índice de sentimiento del consumidor: (pronóstico: -14; anterior: -14,2).
Índice de sentimiento de los productores: (pronóstico: -8; anterior: -8,2).
Índice de sentimiento de los servicios: (pronóstico: 4,4; anterior: 4).
Eurozona (12:00)
Discurso público de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.
Eurozona (13:30)
Actas de la reunión del BCE de octubre.
Canadá (14:30)
Saldo por cuenta corriente del tercer trimestre: (pronóstico: -15.500 millones; anterior: -21.160 millones).
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "