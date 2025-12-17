Trump ordena el bloqueo de petroleros sancionados en Venezuela

-
EE. UU. anunció un bloqueo a petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, elevando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Trump calificó al régimen como “ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA” y lo acusó de usar el petróleo para financiar delitos como narcotráfico y tráfico de personas.
El impacto sería más fuerte en la economía venezolana que en el mercado global, aunque el WTI reaccionó al alza.
Qué ordenó Trump y por qué es relevante
El presidente Donald Trump dispuso bloquear la operación de petroleros sancionados que se muevan hacia y desde Venezuela, una decisión que busca aumentar el cerco económico sobre Caracas. En paralelo, afirmó que la región se encuentra bajo una presencia naval estadounidense creciente, elevando el tono político y militar del conflicto.
Golpe directo al eje económico: el petróleo
El objetivo central de la medida es el petróleo, principal fuente de divisas del Estado venezolano. Con una industria debilitada, el país depende aún más de las exportaciones para sostener el gasto público y el acceso a dólares. Por eso, nuevas restricciones pueden agravar rápidamente la fragilidad financiera, con riesgos de inestabilidad interna en el corto plazo.
Producción deteriorada y efecto acotado en el mundo
La producción venezolana ha caído cerca de 70% en el largo plazo y se ubica por debajo de 1 millón de barriles diarios, lo que limita el impacto sobre el suministro global. Aun así, el anuncio elevó la tensión y el West Texas Intermediate (WTI) subió hasta 1,7%, cerca de 56 dólares por barril.Fuente: xStation 5
Reacción de Venezuela y denuncia ante la ONU
El gobierno venezolano condenó la medida como una amenaza “imprudente y grave”, defendió su soberanía sobre los recursos naturales y anunció que denunciaría lo que considera una violación del derecho internacional ante las Naciones Unidas.
Reacción global: El bloqueo venezolano matará de hambre al régimen de Maduro
Señales de endurecimiento: incautaciones y cambios de rumbo
En días recientes, EE. UU. incautó el petrolero sancionado The Skipper frente a Venezuela. Posteriormente, tres superpetroleros que iban rumbo al país cambiaron de trayectoria y un cuarto se devolvió a comienzos de semana, reforzando la percepción de mayor control y riesgo operativo para el transporte de crudo.
PDVSA, Chevron y la licencia de EE. UU.
Aunque PDVSA controla el sector, mantiene alianzas con socios internacionales como Chevron, que opera bajo una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de sanciones. Tras la incautación de The Skipper, Chevron ajustó precios del crudo venezolano para refinerías estadounidenses y declaró que sus operaciones continúan sin interrupciones y en cumplimiento de la normativa aplicable.
Escalada interna: llamado a movilización
En el frente doméstico, Maduro ha llamado a la población a organizarse contra lo que describe como amenazas de EE. UU., promoviendo la milicia ciudadana (que asegura supera los 8 millones de miembros) y desplegando fuerzas y equipos en la frontera con Colombia y en zonas costeras.
