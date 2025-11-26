HP anuncia recorte masivo de plantilla y decepciona con su guía anual en plena transición hacia herramientas de IA

El negocio de PC mostró señales de recuperación, mientras que las impresoras siguen débiles; la acción cayó cerca de un 5% en el premarket.

La compañía presentó una perspectiva de ganancias inferior a las expectativas del mercado, presionada por el aumento en los costos de memoria para PC.

HP recortará entre 4.000 y 6.000 empleados hasta 2028 como parte de un plan de automatización y eficiencia basado en inteligencia artificial , que busca generar 1.000 millones de dólares en ahorros anuales.

HP enfrenta un año desafiante: recortes, uso intensivo de IA y ganancias por debajo de lo esperado

Una guía debilitada que sorprende al mercado

HP Inc. presentó una perspectiva de ganancias para el año actual que quedó por debajo de las estimaciones, encendiendo señales de alerta entre los inversores. La empresa prevé ganancias ajustadas de entre 2,90 y 3,20 dólares por acción, un rango inferior a los 3,32 dólares que anticipaban los analistas.

Este desajuste llega en un momento en que la compañía enfrenta un entorno de costos más altos, especialmente debido al encarecimiento de los chips de memoria utilizados en computadoras, lo que está erosionando los beneficios asociados al ritmo de renovación del mercado de PC.

Un recorte laboral profundo impulsado por IA

En un anuncio clave, HP informó que eliminará entre 4.000 y 6.000 empleos hasta el año fiscal 2028. Este plan está directamente vinculado a la integración de herramientas de inteligencia artificial en áreas estratégicas como desarrollo de productos, atención al cliente, ventas y manufactura.

“Es algo que debemos hacer para asegurarnos de que la empresa siga siendo competitiva”, sostuvo el director ejecutivo Enrique Lores.

La compañía estima que estos recortes permitirán alcanzar 1.000 millones de dólares en ahorros brutos anuales para 2028. No obstante, la reestructuración generará aproximadamente 650 millones de dólares en cargos, incluidos 250 millones correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

La plantilla de HP se situaba en unas 58.000 personas en octubre de 2024, tras haber ejecutado un programa similar hace tres años, también destinado a reducir entre 4.000 y 6.000 puestos y que logró un ahorro bruto de 2.200 millones.

Estrategia frente al aumento de costos: más proveedores, menos memoria y ajustes de precios

El incremento en el valor de los chips de memoria obligó a HP a replantear su estrategia. Aunque la empresa cuenta con inventario suficiente para mitigar el impacto durante la primera mitad del año, Lores advirtió que la compañía adoptará un enfoque más prudente para la segunda parte del ejercicio:

“Estamos implementando acciones agresivas, como atraer más proveedores de memoria, reducir la memoria en productos donde no es necesaria y aumentar los precios cuando corresponda”.

HP también continúa trasladando sus plantas de fabricación fuera de China para productos destinados a Norteamérica, como parte de su estrategia de mitigación arancelaria.

Resultados trimestrales: avances en PC, retrocesos en impresoras

En el cuarto trimestre fiscal, finalizado el 31 de octubre, HP reportó ingresos por 14.600 millones de dólares, un crecimiento del 4,2% respecto al año anterior. Las ganancias ajustadas alcanzaron 93 centavos por acción, en línea con los 92 centavos proyectados por los analistas.

El segmento de PC mostró una recuperación sólida, impulsada por clientes que actualizaron sus equipos a Windows 11 y por el creciente interés en PC con IA equipadas con chips especializados. Las ventas de esta unidad avanzaron un 8%.

En contraste, la división de impresoras retrocedió un 4%, alineándose con las expectativas del mercado al alcanzar 4.270 millones de dólares.

Reacción bursátil: los inversores no perdonan

Las acciones de HP cayeron aproximadamente un 5% en el premarket del miércoles, sumando presión a un papel que ya acumulaba una baja del 25% en lo que va del año. La reacción refleja la preocupación por una guía anual más débil y el alto costo asociado a la transición hacia tecnologías más automatizadas.

Conclusión

HP se encuentra en un punto de inflexión: mientras acelera su adopción de herramientas de inteligencia artificial y ejecuta un recorte profundo de personal, la compañía enfrenta mayores costos estructurales y una presión significativa sobre sus márgenes. Con una guía que no convence al mercado y un entorno competitivo en pleno cambio, la empresa deberá equilibrar eficiencia, innovación y confianza del inversor.