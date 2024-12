IA de Broadcom impulsa al US100

Nasdaq sube 0,88% mientras el gigante de los semiconductores extiende su racha récord El Nasdaq 100 avanzó un 0.88% hoy, impulsado principalmente por la notable subida del 8.2% de Broadcom (AVGO.US) hasta $245.57, mientras los inversores continúan analizando el impresionante informe de ganancias de la compañía y sus aspiraciones en inteligencia artificial. El aumento prolonga el extraordinario impulso de Broadcom después de la ganancia récord del 24% del viernes, que agregó $206 mil millones a su capitalización de mercado. Aspectos Clave:

• Broadcom cotizando a $245.57, con un aumento del 120% en lo que va del año.

• El volumen de operaciones se disparó a 22.4 millones de acciones, casi 5 veces el promedio de 20 días.

• La capitalización de mercado de la compañía se mantiene firmemente por encima del hito de $1 billón.

• El Nasdaq 100 se beneficia de la fortaleza general del sector de semiconductores

Construcción de Impulso en la IA

Los últimos resultados de Broadcom revelaron un crecimiento impresionante relacionado con la IA, con ventas en su segmento de semiconductores alcanzando $12.2 mil millones para el año fiscal, más del triple que el año anterior. La expansión de su base de clientes de IA, que podría incluir a Apple y OpenAI, más allá de las asociaciones existentes con gigantes tecnológicos como Google, Meta y ByteDance, ha energizado a los inversores. Postura Optimista de Wall Street

Los analistas son cada vez más optimistas respecto a la trayectoria de IA de Broadcom, y Stacy Rasgon, de Bernstein, sugiere que la compañía está teniendo su propio "momento Nvidia". La firma proyecta que su mercado direccionable de IA podría alcanzar entre $80-90 mil millones para el año fiscal 2027, aunque algunos analistas, incluidos Raymond James, advierten sobre posibles ralentizaciones de la inversión a principios de 2025. El rally de Broadcom está proporcionando un sólido respaldo al Nasdaq 100, destacando el continuo apetito por acciones de semiconductores enfocados en IA. El fuerte desempeño de la compañía tanto en operaciones principales como en su recientemente adquirida división de VMware sugiere que el impulso sostenido podría impulsar aún más al índice tecnológico. US100 (Intervalo D1)

El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, se encuentra en máximos históricos. El máximo de mediados de noviembre en 21,255 actúa como un nivel inicial de soporte para los alcistas, mientras que el máximo de mediados de julio de 20,896, alineado estrechamente con la media móvil de 50 días en 20,851, proporciona soporte adicional. Para los bajistas, los objetivos clave incluyen la media móvil de 100 días y los máximos de agosto cerca de 19,917, que sirven como niveles críticos a la baja. El RSI se está consolidando cerca de la zona de sobrecompra, reflejando un impulso alcista sostenido. Mientras tanto, el MACD se está estrechando pero continúa mostrando una divergencia alcista, lo que subraya la fortaleza de la tendencia ascendente predominante. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "