IBM muestra un avance clave: ¿líder de la próxima revolución?

A pesar de que el mercado mantiene su foco en acciones como Micron y Apple, algunos inversionistas están empezando a dirigir su atención hacia IBM.

La compañía presentó una tecnología de chips por debajo de 1 nanómetro. La nueva arquitectura, denominada “nanostack”, busca permitir el apilamiento vertical de transistores y nuevos aumentos en la densidad de cómputo, en un momento en que la escalabilidad tradicional de los semiconductores se acerca a sus límites físicos.

Según IBM, la nueva tecnología de 0,7 nm podría integrar hasta 100.000 millones de transistores en un chip del tamaño de una uña. Esto representa el doble que el chip de 2 nm presentado previamente por la compañía en 2021. En su informe de 2022, IBM indicó que había firmado un acuerdo de desarrollo conjunto y licenciamiento por tres años con un consorcio japonés en torno a propiedad intelectual y conocimiento técnico en semiconductores avanzados, lo que se esperaba que generara alrededor de US$100 millones en ingresos en 2022. La monetización de la siguiente fase del desarrollo tecnológico de IBM tomará tiempo, pero podría ser más relevante.

Otros beneficios potenciales incluyen un rendimiento estimado 50% superior o una reducción de hasta 70% en el consumo de energía frente a la generación de 2 nm. Especialmente en el contexto de la inteligencia artificial, la mejora anunciada en la escalabilidad de la memoria SRAM también podría ser importante, ya que el ancho de banda de datos y la eficiencia se están convirtiendo en restricciones cada vez más relevantes para el desarrollo de aceleradores de IA.

Desde el punto de vista tecnológico, el anuncio de IBM refuerza la tesis de largo plazo de que la industria de semiconductores todavía tiene margen para aumentar la capacidad de cómputo, pese a las crecientes restricciones. Para el mercado de inteligencia artificial, esto podría significar una nueva caída en el costo por unidad de cómputo y una mayor eficiencia en los centros de datos.

Al mismo tiempo, por ahora, el avance tiene un carácter más vinculado a investigación y desarrollo que a una implementación comercial inmediata. Cualquier despliegue, producción masiva y monetización probablemente tomaría años y se daría, principalmente, a través de licenciamiento tecnológico y cooperación con una empresa de fundición, como Intel.

En el corto plazo, es difícil esperar un impacto significativo en los ingresos y márgenes de IBM. La noticia mejora la percepción sobre las capacidades tecnológicas de la compañía y fortalece su posición en áreas estratégicas, incluida la inteligencia artificial. Con el tiempo, este avance también podría empezar a dar soporte al mercado en general, que actualmente cuestiona la racionalidad y calidad del gasto de capital de los hiperescalares.

IBM.US (D1)

La reacción del mercado fue moderada. La acción inicialmente subió cerca de 2% en la sesión del jueves, pero, a medida que el sentimiento general se deterioró, el movimiento del precio terminó girando a la baja. La acción se mantiene dentro de un amplio canal de tendencia alcista y en un canal de consolidación entre US$330 y US$220, actualmente más cerca de su límite inferior. Fuente: xStation5.