IBM va contracorriente: triplica el número de empleados de nivel inicial

En los últimos meses, los titulares han estado dominados por informes cada vez más preocupantes sobre el mercado laboral, especialmente para quienes inician su carrera profesional y para los vinculados al sector IT. Se estima que solo en 2025 alrededor de 250.000 personas en EE.UU. perdieron su empleo como parte de procesos de optimización de costos laborales. En este contexto, el anuncio de IBM destaca de forma llamativa.

Con más de 120 años de historia, IBM sigue siendo un actor relevante en la industria tecnológica. De hecho, la empresa es considerada uno de los pilares en la creación y desarrollo del sector IT moderno. Muchas de las soluciones actuales en computación y procesamiento de datos tienen, en algún punto de su evolución, la huella de IBM.

Su estrategia histórica ha sido pragmática, metódica y enfocada en resultados. Ese mismo enfoque está trasladando ahora al ámbito de la inteligencia artificial. Mientras algunos critican a la empresa por su conservadurismo, otros valoran su cautela. Esa prudencia quedó reflejada en un reciente anuncio sobre su política de contratación.

En una conferencia en Nueva York, la directora de Recursos Humanos de IBM, Nickle LaMoureux, afirmó de forma directa: “Sí, son todos esos roles que nos dijeron que la IA reemplazaría.” Según la compañía, la demanda de puestos de nivel inicial no está desapareciendo; lo que está cambiando es la naturaleza de esos roles.

IBM prevé aumentar la contratación “de forma generalizada”, aunque no ha proporcionado cifras concretas. Lo relevante es que esta política no continúa una tendencia previa, sino que supone una reversión clara.

De acuerdo con datos de Makrotrends, la empresa llevaba años reduciendo su plantilla, siendo 2019 el último año con crecimiento neto de empleados. En 2023, IBM habría recortado más del 10% de su fuerza laboral, iniciando 2026 con aproximadamente 290.000 empleados.

Por el tono de las declaraciones de sus representantes, podría especularse que la empresa fue demasiado optimista en la implementación interna de soluciones basadas en IA y que algunos de esos procesos requirieron ajustes posteriores. La decisión de reforzar la contratación podría interpretarse como una respuesta estratégica para corregir desequilibrios operativos.

IBM ha sobrevivido a dos guerras mundiales y múltiples crisis económicas. En contraste, muchos de sus competidores actuales difícilmente soportarían varios trimestres consecutivos con tasas de interés elevadas.

IBM.US (D1)

La compañía ha experimentado una fuerte caída a pesar de haberse mantenido recientemente cerca de máximos históricos. La estructura de la EMA se mantiene alcista, pero un retorno por encima del nivel de FIBO 61.8 es clave para la demanda. Fuente: xStation5