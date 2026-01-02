¿Impulsarán los flujos BCOM un rally del cacao en 2026?

Los precios del cacao (COCOA) muestran alta volatilidad en la primera sesión de 2026, mientras el mercado espera las primeras señales de compras de inversionistas institucionales que replican el Índice de Materias Primas de Bloomberg (BCOM). El capital comienza a posicionarse para la temporada 2026, que se anticipa más favorable en producción tras un 2025 desastroso. Las enfermedades del cacao en África se han estabilizado; los precios elevados incentivaron mayores siembras y fumigaciones; el clima ha sido más benigno; y el avance de la cosecha principal en África Occidental (Ghana y Costa de Marfil) ha sido sólido.

En paralelo, la demanda en 2026 podría fortalecerse por factores estructurales, como la incorporación del cacao al BCOM y los flujos asociados. Además, los inventarios de cacao en ICE (Intercontinental Exchange) continúan disminuyendo. ¿Qué mirará el mercado en 2026 y cuáles son los catalizadores alcistas y bajistas?



Factores alcistas (de soporte)

1) Demanda indexada (BCOM)

La inclusión del cacao en el BCOM desde enero podría generar compras por hasta ~USD 2.000 millones en futuros de cacao en Nueva York (estimación de Citigroup).

2) Caída de inventarios en ICE

Las existencias monitoreadas por ICE en puertos de EE. UU. bajaron a 1.626.105 sacos, mínimo de 9,5 meses, apoyando la oferta “visible”.

3) Balance global más ajustado

La Organización Internacional del Cacao (ICCO) redujo su proyección de superávit para el ciclo 2024/25 a 49 mil toneladas métricas (desde 142 mil toneladas) y ajustó a la baja su estimación de producción global para ese mismo período a 4,69 millones de toneladas métricas (desde 4,84 millones).

Rabobank también recortó su previsión de superávit para el ciclo 2025/26 a 250 mil toneladas métricas (desde 328 mil toneladas).

4) Nigeria como riesgo adicional de oferta

Nigeria, el quinto mayor productor de cacao del mundo, prevé que su producción para el ciclo 2025/26 caiga un 11% interanual, hasta las 305 mil toneladas métricas, lo que respalda los precios en el mediano plazo.



Factores bajistas (limitantes)

1) Clima favorable en África Occidental

Una combinación favorable de lluvias y sol en Costa de Marfil, junto con precipitaciones regulares en Ghana, ha favorecido la floración y el desarrollo de las vainas antes de la temporada de harmattan. Esto reduce las preocupaciones de oferta en el corto plazo.

2) Señales sólidas en conteo de vainas

Mondelez indicó un conteo 7% sobre el promedio de 5 años y “materialmente mayor” que el año pasado; el inicio de la cosecha principal en Costa de Marfil muestra optimismo por calidad.

3) Retraso en la EUDR de la UE mantiene la oferta más disponible

El Parlamento Europeo aprobó un retraso de un año en la entrada en vigor del reglamento sobre deforestación de la UE (EUDR), lo que en la práctica permite continuar importando cacao desde regiones donde la deforestación sigue siendo una preocupación. Esto reduce la presión regulatoria sobre la oferta en el corto plazo.

4) Debilitamiento de la demanda global (molienda)

Asia: la molienda del 3T cayó un 17% interanual, el nivel más bajo para un tercer trimestre en 9 años.

Europa: la molienda del 3T bajó un 4,8% interanual, el menor volumen para un 3T en 10 años.

Norteamérica: la molienda del 3T subió un 3,2% interanual, aunque los datos probablemente están sesgados por la inclusión de nuevas empresas informantes.



En conjunto, los datos de molienda reflejan una debilidad clara en la demanda, especialmente en Asia y Europa.



Resumen

La temporada 2023/24 fue históricamente ajustada: la ICCO revisó el déficit global a -494 mil toneladas métricas, el mayor en más de 60 años, mientras que la producción cayó un 12,9% interanual, hasta 4,368 millones de toneladas métricas. En contraste, se espera que la temporada 2024/25 entregue el primer superávit en cuatro años, con una estimación de la ICCO de 49 mil toneladas métricas de excedente y una producción de 4,69 millones de toneladas métricas (+7,4% interanual). Este es un argumento relevante desde el lado de la oferta, aunque será puesto a prueba por los datos en tiempo real desde África Occidental y la evolución de los inventarios.



Factores a monitorear próximamente:

El tamaño y ritmo real de los flujos indexados vinculados a BCOM

El impacto del clima en África Occidental durante la temporada de harmattan

El nivel y tendencia de los inventarios en ICE

Los próximos informes de molienda en regiones clave: Asia, Europa y Norteamérica



COCOA (Gráfico H1)

el precio intenta retomar alzas; aumenta la probabilidad de que la corrección 1:1 haya concluido y que el cacao vuelva sobre USD 6.000 (EMA 50) en el corto plazo.

Fuente: xStation5