05:16 · 20 de noviembre de 2025

Índice de precios al productor en Alemania

Índice de precios al productor del mes de octubre en Alemania

  • Variación interanual: -1,8 %. Prevista: -1,9 %. Anterior: 1,7 %.

  • Variación mensual: 0,1 %. Prevista: 0,0 %. Anterior: -0,1 %.

La mejora mensual refleja un ligero repunte en la confianza empresarial, superando las expectativas del mercado. En contraste, la dinámica anual sigue siendo negativa y mantiene la tendencia a la baja.

21 de noviembre de 2025, 15:54

Resumen diario: fuerte caída en el mercado cripto; recorte de la Fed en diciembre
21 de noviembre de 2025, 15:29

Tres mercados a seguir la próxima semana (21.11.2025)
21 de noviembre de 2025, 13:16

Yen japonés repunta 0.6% entre advertencias de intervención y aumento de riesgos fiscales y monetarios
21 de noviembre de 2025, 12:28

Dólar hoy en México sube 0.6% ante señales de desaceleración económica y presión externa

