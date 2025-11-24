Índice IFO por debajo de lo esperado en Alemania

Índice IFO en Alemania del mes de noviembre
- Índice de Clima Empresarial : 88,1. Pronóstico: 88,6. Anterior: 88,4.
- Expectativas Empresariales : 90,6. Anterior: 91,6.
- Evaluación Actual : 85,6. Anterior: 85,3.
Petróleo se estabiliza ante señales de avance en acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania
EURUSD baja ligeramente con solicitudes por debajo de lo esperado 📉
Real brasileño estable mientras la inflación vuelve al rango objetivo por primera vez desde enero
Dell eleva con fuerza su guía anual y dispara el apetito del mercado por servidores de IA
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "