06:08 · 24 de noviembre de 2025

Índice IFO por debajo de lo esperado en Alemania

Índice IFO en Alemania del mes de noviembre

  • Índice de Clima Empresarial : 88,1. Pronóstico: 88,6. Anterior: 88,4.
  • Expectativas Empresariales : 90,6. Anterior: 91,6.
  • Evaluación Actual : 85,6. Anterior: 85,3.
 

 

26 de noviembre de 2025, 13:14

Petróleo se estabiliza ante señales de avance en acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania
26 de noviembre de 2025, 11:31

EURUSD baja ligeramente con solicitudes por debajo de lo esperado 📉
26 de noviembre de 2025, 11:29

Real brasileño estable mientras la inflación vuelve al rango objetivo por primera vez desde enero
26 de noviembre de 2025, 11:11

Dell eleva con fuerza su guía anual y dispara el apetito del mercado por servidores de IA

