Inflación de precios al productor menor a la esperada; el mercado confía cada vez más en recortes de tasas de interés

Los principales índices bursátiles en EE. UU. abren la sesión de este miércoles en terreno positivo, impulsados por un dato de inflación de precios al productor (PPI) de agosto más débil de lo esperado. La lectura fue considerablemente inferior a las previsiones iniciales. El mercado anticipaba un incremento interanual del 3,3% en el PPI, mientras que el dato oficial mostró un alza de solo 2,8%.

La inflación de precios al productor en EE. UU. para agosto 2025 estuvo claramente por debajo de las expectativas. La tasa anual del PPI se situó en 2,8%, frente al 3,3% del mes anterior. En términos mensuales, el PPI descendió un 0,1%, contrario a la expectativa de un aumento del 0,3%, tras haber crecido un 0,3% en julio.

Cada vez resulta más evidente que tanto el informe del PPI de hoy como los recientes datos del mercado laboral de EE. UU.—incluyendo revisiones en las cifras de nuevos empleos y un crecimiento visible en el empleo—jugarán un papel clave en la definición de la futura política monetaria de la Reserva Federal. En semanas recientes, se han observado señales claras de que el mercado laboral estadounidense está perdiendo impulso y que las presiones inflacionarias se reducen de forma gradual. Como resultado, los mercados financieros asumen casi unánimemente que la Fed decidirá su primer recorte de tasas tan pronto como este mismo mes.

Además, las expectativas de los inversionistas se tornan cada vez más dovish. La probabilidad de un escenario con al menos tres recortes de tasas hacia finales de 2025 está aumentando. Los participantes del mercado tienden a asumir que la Fed tendrá menos razones para mantener una política monetaria restrictiva, especialmente si los próximos datos—en particular la inflación del IPC prevista para mañana—confirman la tendencia desinflacionaria. Este contexto está impulsando un sentimiento positivo tanto en el mercado accionario como en el de bonos, favoreciendo no solo alzas en los índices bursátiles, sino también presionando a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Volatilidad de las acciones cotizadas en EE. UU.

Fuente: xStation5

Nasdaq 100 (Intervalo H1)

Es evidente que el mercado ha recibido de forma muy positiva las noticias de inflación de hoy. Los futuros del Nasdaq 100 cotizan muy por encima de las medias móviles clave (EMA 25, EMA 50 y EMA 100), lo que indica un fuerte sentimiento alcista. El movimiento actual da continuidad a la tendencia alcista tras un rebote previo, con inversionistas anticipando un mayor fortalecimiento del mercado. Este comportamiento sugiere que el mercado confía en el impacto positivo de los datos de inflación y espera que la tendencia ascendente continúe.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas: