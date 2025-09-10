Leer más

Inflación del productor estadounidense e informe de la EIA

04:24 10 de septiembre de 2025

El miércoles, la confianza en Europa se vio afectada por la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos y la creciente agitación política en Francia tras el nombramiento de Emmanuel Macron como nuevo primer ministro. Sin embargo, para los mercados, las cuestiones geopolíticas actualmente tienen una relevancia limitada, y la atención se centra cada vez más en la política monetaria estadounidense.

El calendario de publicaciones macroeconómicas estará dominado principalmente por los datos de Estados Unidos, mientras que la ausencia de publicaciones importantes en Europa debería poner de relieve la presión y la tensión previas a los datos de inflación de precios al productor (IPP) en Estados Unidos. El anterior IPP superó con creces las expectativas, poniendo fin a una racha de datos débiles y a la complacencia con respecto al impacto de los aranceles de Donald Trump en la inflación. También conoceremos el informe de la EIA sobre las materias primas energéticas.

Calendario económico de hoy:

13:00 Alemania – Discurso de Buch, vicepresidente del Bundesbank alemán

14:30, Estados Unidos – Datos de inflación al productor de agosto:

  • Índice IPP: pronóstico del 3,3 % interanual; Previo: 3,3 % interanual
  • Índice IPP: pronóstico: 0,3 % intermensual; previo: 0,9 % intermensual
  • IPP sin alimentos, energía ni transporte: previo: 2,8 % interanual
  • IPP sin alimentos, energía ni transporte: previo: 0,6 % intermensual
  • IPP subyacente: pronóstico: 0,3 % intermensual; previo: 0,9 % intermensual
  • IPP subyacente: pronóstico: 3,5 % intermensual; previo: 3,7 % interanual

16:30, Estados Unidos – Informe de la EIA:

  • Inventarios de petróleo crudo: pronóstico: -1,900 millones; 2,415 millones anteriores
  • Inventarios de gasolina: -3,795 millones anteriores
  • Tasas semanales de utilización de refinerías – EIA (s/s): -0,3 % anterior
  • Inventarios de gasóleo para calefacción: 0,557 millones anteriores
  • Producción de gasolina: -0,109 millones anteriores
  • Existencias de fueloil destilado – EIA: 1,681 millones anteriores
  • Producción de fueloil destilado: 0,036 millones anteriores
  • Inventarios de crudo de Cushing: 1,590 millones anteriores
  • Importaciones de crudo: 0,434 millones anteriores
  • Rendimiento de crudo de refinería – EIA (s/s): -0,011 millones anteriores

18:00, Estados Unidos – Subasta de bonos del Tesoro a 10 años: 4,255 % anterior

18:00, Estados Unidos – Datos del PIB:

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

