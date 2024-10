Inflación en Brasil alcanza su nivel más alto desde mayo, pero se mantiene ligeramente alineada con las expectativas.

El real brasileño cayó un 0.8% frente al dólar este miércoles, en línea con la fortaleza de la divisa estadounidense en los mercados internacionales. Los inversores continúan analizando los últimos datos de inflación en Brasil y evaluando cómo factores externos, especialmente en las economías emergentes, influyen en el comportamiento de las monedas. Inflación en Brasil: Datos de septiembre En septiembre de 2024, la inflación anual en Brasil se aceleró hasta el 4.42%, ligeramente por encima del 4.24% registrado en agosto, pero prácticamente en línea con las expectativas del mercado, que proyectaban una tasa de 4.43%. Este incremento fue impulsado por el alza en los precios de los alimentos y bebidas, la vivienda y los servicios de salud. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Alimentos y bebidas : Aceleraron su crecimiento, con una tasa de 5.86%, frente al 4.59% de agosto.

: Aceleraron su crecimiento, con una tasa de 5.86%, frente al 4.59% de agosto. Vivienda y servicios públicos: Subieron al 4.58%, comparado con el 3.22% del mes anterior, principalmente por el aumento en las tarifas de electricidad residencial, que crecieron un 5.36%.

Subieron al 4.58%, comparado con el 3.22% del mes anterior, principalmente por el aumento en las tarifas de electricidad residencial, que crecieron un 5.36%. Salud: Los precios en el sector salud aumentaron 6.14%, por encima del 5.70% registrado en agosto.

Los precios en el sector salud aumentaron 6.14%, por encima del 5.70% registrado en agosto. Transporte: A pesar de las presiones en otros sectores, la inflación en transporte se desaceleró, cayendo a 3.22%, frente al 4.53% del mes anterior. A nivel mensual, los precios al consumidor aumentaron 0.44% en septiembre, luego de una ligera caída del 0.02% en agosto. Este incremento estuvo impulsado principalmente por el costo de la vivienda (+1.80%) y los alimentos (+0.5%). Contexto internacional: Expectativas sobre el Fed y el dólar Los mercados están atentos a la publicación de nuevos datos de inflación al consumidor en los Estados Unidos, prevista para el jueves. Los inversores buscan pistas sobre la posible trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). Cualquier señal de que el banco central podría mantener una postura más estricta fortalecería aún más al dólar, afectando a monedas de economías emergentes como el real brasileño. Además, los participantes del mercado están esperando la publicación de las actas de la última reunión del banco central estadounidense. En esa reunión, las autoridades decidieron reducir las tasas de interés en 50 puntos básicos para enfrentar el debilitamiento del mercado laboral. Expectativas para las tasas de interés La curva de tasas de interés en Brasil mostró una subida en las expectativas futuras, impulsada por el incremento de la inflación, que se acerca al techo de la meta del 4.50% establecida por el Banco Central de Brasil. Este aumento consolidó las apuestas sobre un posible ajuste al alza de la tasa Selic en noviembre. El real brasileño osciló entre un mínimo de 5.53 y un máximo de 5.58 en las primeras horas de la sesión, presionado tanto por los datos de inflación internos como por los factores externos que fortalecen al dólar. Gráfico USD-BRL (Intervalo M15)

Fuente: xStation5. El gráfico muestra que el tipo de cambio ha llegado a la zona clave del 61.8% de Fibonacci, y ahora busca alcanzar el nivel de 5.6105, correspondiente al 78.6% de Fibonacci. Si logra alcanzar este nivel y mantener el comportamiento alcista observado, podríamos ver, en el mediano plazo, el activo buscar nuevamente un soporte en el rango de 5.3874 a 5.4544. Actualmente, el tipo de cambio se encuentra en una fuerte tendencia alcista, como lo indica un ADX superior a 25 puntos. Sin embargo, el activo también se aproxima a una zona de sobrecompra; si la alcanza, podríamos anticipar una corrección en su precio.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "