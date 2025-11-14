Inflación en España en línea con lo esperado

Informe de inflación en España (mes de octubre) IPC subyacente: real 2,5 % interanual. Previsión 2,5 %. Anterior 2,4 %.

IPC español: real 0,7 % mensual. Previsión 0,7 %. Anterior -0,3 %.

IPC español: real 3,1 % interanual. Previsión 3,1 %. Anterior 3,0 %.

IPCA español: real 3,2 % interanual. Previsión 3,2 %. Anterior 3,0 %.

IPCA español: real 0,5 % mensual. Previsión 0,5 %. Anterior 0,2 %. Informe de inflación en Francia (mes de octubre) IPC francés: real 0,1 % mensual. Previsión 0,1 %. Anterior -1,0 %.

IPC francés: real 0,9 % interanual. Previsión 1,0 %. Anterior 1,2 %.

IPCA francés: real 0,1 % mensual. Previsión 0,1 %. Anterior -1,1 %.

IPCA francés: real 0,8 % interanual. Previsión 0,9 %. Anterior 1,1 %.

