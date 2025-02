Inflación en México sube levemente en febrero, mientras el peso mexicano se deprecia ligeramente tras el dato

La inflación en México mostró un ligero repunte en la primera quincena de febrero, aunque dentro de las expectativas del mercado, lo que mantiene abiertas las posibilidades de que el Banco de México (Banxico) continúe con su ciclo de recortes de tasas. Detalles del dato de inflación: La inflación general aumentó un 0.15% en la primera mitad de febrero, en línea con las previsiones y por debajo del 0.2% registrado en enero.

en la primera mitad de febrero, en línea con las previsiones y por debajo del 0.2% registrado en enero. La inflación anual se ubicó en 3.74% , ligeramente por encima del 3.69% de la primera quincena de enero, pero dentro del rango estimado.

, ligeramente por encima del 3.69% de la primera quincena de enero, pero dentro del rango estimado. La inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad, subió 0.27%, apenas por encima del 0.24% esperado. En términos anuales, la inflación subyacente bajó a 3.63%, desde el 3.72% anterior. El aumento de la inflación anual ya estaba previsto, por lo que no altera significativamente el panorama para Banxico, que el pasado 6 de febrero redujo la tasa de referencia en 50 puntos base hasta 9.5%. En su comunicado, el banco central mencionó que "podría continuar calibrando la postura de política monetaria y considerar ajustes en magnitudes similares". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Reacción del peso mexicano Tras la publicación del dato de inflación, el peso mexicano mostró una depreciación del 0.3%, manteniéndose dentro de su rango de consolidación de corto plazo. El tipo de cambio osciló entre un mínimo de 20.34 y un máximo de 20.43, reflejando una leve presión sobre la moneda ante la posibilidad de nuevos recortes en la tasa de interés. Fuente: xStation5. El USDMXN se ubica actualmente en 20.4059, mostrando una estructura alcista con soporte en la línea de tendencia negra. La resistencia clave está en 20.4316, nivel que ha sido probado recientemente sin lograr una ruptura clara. El RSI indica falta de impulso, mientras que el ADX sugiere una tendencia en consolidación. Una ruptura con volumen por encima de 20.4316 podría llevar al precio hacia las siguientes resistencias en 20.4718 y 20.5457. Mientras que, una pérdida de la línea de tendencia y del soporte en 20.3850 abriría camino a una corrección hacia 20.2776.

