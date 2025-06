Inflación mayorista en EE. UU. por debajo de lo esperado

Estados Unidos – Datos de Empleo: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: actual: 248.000; previsión: 242.000; anterior: 248.000;

Promedio de 4 semanas de solicitudes: actual: 240.250; anterior: 235.250; Estados Unidos – Datos de Inflación de mayo: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Índice de Precios al Productor (PPI): interanual: actual 2,6 %; previsión 2,6 %; anterior 2,5 %;

PPI mensual: actual 0,1 %; previsión 0,2 %; anterior -0,2 %;

PPI subyacente mensual: actual 0,1 %; previsión 0,3 %; anterior -0,2 %;

PPI subyacente interanual: actual 3,0 %; previsión 3,1 %; anterior 3,2 %; Los precios al productor en EE. UU. subieron un 0,1 % en mayo, lo que representa un leve repunte tras dos meses consecutivos de caídas. En términos interanuales, el Índice de Precios al Productor (PPI) avanzó un 2,6 %. El PPI subyacente (que excluye alimentos, energía y servicios comerciales) también registró un leve incremento, aunque no superó las previsiones iniciales. El aumento fue impulsado por los precios de los servicios, en especial los márgenes mayoristas, mientras que los precios de los bienes mostraron avances moderados. Estos datos reflejan una inflación estable pero moderada, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá su política sin cambios y brinda margen de maniobra a los mercados. El EUR/USD mantuvo su impulso alcista, superando el nivel de 1,16 tras la publicación de los datos. Fuente: xStation5

