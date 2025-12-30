Inflación por encima de lo esperado en España

Lectura de inflación de diciembre en España
IPC español : 2,9% interanual. Previsión: 2,8%. Anterior: 3,0%.
IPC Armonizado español : 3,0% interanual. Previsión: 3,0%. Anterior: 3,2%.
Resumen diario: Wall Street cierra con leves caídas al cierre del año
Wall Street cierra con leves caídas en la última sesión de 2025
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (31.12.2025)
El FTSE 100 alcanza un nuevo máximo📈 Estos tres sectores impulsan las acciones del Reino Unido
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "