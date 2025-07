¡Informe ADP muy por encima de lo esperado! El EUR/USD retoma las caídas

Informe ADP de empleo privado – julio: Dato actual: 104,000

Esperado: 75,000

Anterior: -33,000 Los datos de hoy muestran una sorpresa positiva considerable, con una lectura muy por encima de las expectativas y una mejora clara respecto al dato anterior, que había sido negativo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aunque el informe de NFP de junio ya fue sólido, este resultado del ADP refuerza aún más la percepción de un mercado laboral estadounidense resiliente, lo que genera presión bajista adicional sobre el EUR/USD, que retoma su senda descendente tras una breve pausa. Fuente: xStation5.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "