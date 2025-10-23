Informe de confianza empresarial en Francia

Conclusiones clave Alivio en Francia con los datos de confianza empresarial

Los últimos datos de confianza empresarial de Francia aportaron cierto alivio en medio de la persistente incertidumbre política en el país. Confianza manufacturera en Francia (octubre): 101 (estimación de 96. Dato previo de 96). Confianza empresarial: 97 (estimación de 96. Dato previo de 96).

Indicador de perspectivas de producción: -11 (estimación de -13. Dato previo de -14).

Perspectiva de producción de la propia empresa: 18 (estimación de 6. Dato previo de 8).

