Leer más
04:03 · 23 de octubre de 2025

Informe de confianza empresarial en Francia

Bandera de Francia
Conclusiones clave
CAC 40 ESG
ETFs
GC40.DE, Amundi CAC 40 ESG UCITS (Acc, EUR)
-
-
Conclusiones clave
  • Alivio en Francia con los datos de confianza empresarial

Los últimos datos de confianza empresarial de Francia aportaron cierto alivio en medio de la persistente incertidumbre política en el país.

Confianza manufacturera en Francia (octubre): 101 (estimación de 96. Dato previo de 96).

  • Confianza empresarial: 97 (estimación de 96. Dato previo de 96).
  • Indicador de perspectivas de producción: -11 (estimación de -13. Dato previo de -14).
  • Perspectiva de producción de la propia empresa: 18 (estimación de 6. Dato previo de 8).

 

23 de octubre de 2025, 12:55

Elecciones legislativas en Argentina: el mercado se prepara para tres posibles rumbos bajo la presidencia de Javier Milei
25 de septiembre de 2025, 10:44

¿Adiós al milagro de Milei? El peso argentino se tambalea
16 de septiembre de 2025, 12:47

Inversionistas internacionales vuelven a mirar a Chile (y se nota en los flujos)
12 de agosto de 2025, 13:05

Bitcoin modera su rally tras el IPC de EE. UU.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo