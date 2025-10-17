Informe de inflación en Europa

Conclusiones clave El IPCA subyacente sube una décima

Confirmación de la lectura de inflación en Europa (mes de septiembre) Inflación del IPCA (intermensual): 0,1 % (previsión: 0,1 %; anterior: 0,1 %).

Inflación subyacente del IPCA (intermensual): 0,2 % (previsión: 0,1 %; anterior: 0,3 %).

Inflación del IPCA (interanual): 2,2 % (previsión: 2,2 %; anterior: 2,0 %)

Inflación subyacente del IPCA (interanual): 2,4 % (previsión: 2,3 %; anterior: 2,3 %).

