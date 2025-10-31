Leer más
05:06 · 31 de octubre de 2025

Informe de inflación preliminar en Francia

Conclusiones clave
  • La inflación al consumidor se mantiene en línea con lo esperado en Francia
  • La inflación del IPP aumentó en el mes de septiembre en Francia

El dato preliminar de inflación de Francia en octubre muestra una estabilización de precios. El IPC aumentó un 0,1% intermensual y alcanzó el 1,0% interanual. El IPCA anual descendió hasta el 0,9%. La inflación de precios al productor (IPP) en septiembre aumentó hasta el 0,3% intermensual y el 0,5% interanual, recuperándose tras las caídas anteriores. Los datos indican una presión inflacionista moderada y no prevén grandes sorpresas para el mercado. Tres de las cuatro lecturas principales de la inflación en Francia finalizan en línea de lo esperado. Únicamente el IPCA interanual resulta 1 décima por encima de lo previsto.

Imagen de una aspiradora tragando billetes en un artÃ­culo sobre la inflaciÃ³n preliminar de Francia

Inflación preliminar del consumidor del mes de octubre en Francia

  • IPC mensual: real 0,1% (previsión 0,1%; anterior: -1%).
  • IPCA mensual: real 0,1% (previsión 0,1%; anterior: -1,1%).
  • IPC interanual: real 1,0% (previsión 1,0%; anterior: 1,2%).
  • IPCA interanual: real 0,9% (previsión 1,0%; anterior: 1,1%).

Índice de Precios al Productor de septiembre en Francia

  • Mensual: real 0,3% (anterior: -0,2%).
  • Interanual: real 0,5% (anterior: 0,1%).

Cotización del euro-dólar

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del euro-dÃ³lar
Fuente: Plataforma de XTB

 

31 de octubre de 2025, 12:56

