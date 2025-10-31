Informe de inflación preliminar en Francia

- La inflación al consumidor se mantiene en línea con lo esperado en Francia
- La inflación del IPP aumentó en el mes de septiembre en Francia
El dato preliminar de inflación de Francia en octubre muestra una estabilización de precios. El IPC aumentó un 0,1% intermensual y alcanzó el 1,0% interanual. El IPCA anual descendió hasta el 0,9%. La inflación de precios al productor (IPP) en septiembre aumentó hasta el 0,3% intermensual y el 0,5% interanual, recuperándose tras las caídas anteriores. Los datos indican una presión inflacionista moderada y no prevén grandes sorpresas para el mercado. Tres de las cuatro lecturas principales de la inflación en Francia finalizan en línea de lo esperado. Únicamente el IPCA interanual resulta 1 décima por encima de lo previsto.
Inflación preliminar del consumidor del mes de octubre en Francia
- IPC mensual: real 0,1% (previsión 0,1%; anterior: -1%).
- IPCA mensual: real 0,1% (previsión 0,1%; anterior: -1,1%).
- IPC interanual: real 1,0% (previsión 1,0%; anterior: 1,2%).
- IPCA interanual: real 0,9% (previsión 1,0%; anterior: 1,1%).
Índice de Precios al Productor de septiembre en Francia
- Mensual: real 0,3% (anterior: -0,2%).
- Interanual: real 0,5% (anterior: 0,1%).
