Informe de manufactura del Reino Unido

- El PIB interanual del Reino Unido está por debajo de las estimaciones.
- La producción industrial de septiembre es ligeramente superior
Estimación del PIB del Reino Unido (mensual): 0,1% (pronóstico: 0,1%, anterior: 0,0%).
- Estimación del PIB del Reino Unido (tres meses/tres meses): 0,3% (pronóstico: 0,3%, anterior: 0,2%).
- Estimación del PIB del Reino Unido (interanual): 1,3% (pronóstico: 1,4%, anterior: 1,4%).
Producción manufacturera (mensual): 0,7% frente al 0,2% esperado y -1,3% anterior.
- Producción manufacturera (interanual): -0,8% frente al 0,2% anterior.
Producción industrial (mensual): 0,4% frente al 0,2% esperado y -0,9% anterior.
- Producción industrial (interanual): -0,7% frente al -0,8% esperado y 0,1% anterior.
Servicios (mensual): 0% frente al 0,1% esperado y 0,1% anteriormente.
Balanza comercial de bienes del Reino Unido: -21.183 millones (pronóstico: -22.000 millones, anterior: -22.240 millones).
Cotización de la libra-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
