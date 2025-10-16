Leer más
03:30 · 16 de octubre de 2025

Informe de manufactura del Reino Unido

Conclusiones clave
  • El PIB interanual del Reino Unido está por debajo de las estimaciones.
  • La producción industrial de septiembre es ligeramente superior

Estimación del PIB del Reino Unido (mensual): 0,1% (pronóstico: 0,1%, anterior: 0,0%).

  • Estimación del PIB del Reino Unido (tres meses/tres meses): 0,3% (pronóstico: 0,3%, anterior: 0,2%).
  • Estimación del PIB del Reino Unido (interanual): 1,3% (pronóstico: 1,4%, anterior: 1,4%).

Producción manufacturera (mensual): 0,7% frente al 0,2% esperado y -1,3% anterior.

  • Producción manufacturera (interanual): -0,8% frente al 0,2% anterior.

Producción industrial (mensual): 0,4% frente al 0,2% esperado y -0,9% anterior.

  • Producción industrial (interanual): -0,7% frente al -0,8% esperado y 0,1% anterior.

Servicios (mensual): 0% frente al 0,1% esperado y 0,1% anteriormente.

Balanza comercial de bienes del Reino Unido: -21.183 millones (pronóstico: -22.000 millones, anterior: -22.240 millones).

Cotización de la libra-dólar

Fuente : Plataforma de XTB

