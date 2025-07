Informe de materias primas: El petróleo crudo mantiene una tendencia alcista

Petróleo La OPEP+ acordó aumentar la producción en 550.000 barriles diarios en agosto. Se prevé un aumento similar de la producción para septiembre, lo que teóricamente permitiría a la OPEP+ desmantelar todos los recortes voluntarios de producción a partir de 2023. Sin embargo, los datos reales indican que el aumento real de la producción de la OPEP y sus aliados ha sido menor al declarado, lo que contribuye a una leve presión a la baja sobre los precios del crudo. La demanda de petróleo y combustibles se ha mantenido robusta recientemente, como lo demuestra la disminución de los inventarios en Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actualmente, el aumento de la demanda significa que el mercado está ignorando en gran medida los posibles aumentos de producción a finales de este año. No obstante, los meses de otoño podrían experimentar el impacto de un exceso de oferta de petróleo en el mercado. Simultáneamente, un aumento en la oferta de petróleo en el mercado podría provocar una reducción de la producción estadounidense si se materializara la presión a la baja sobre los precios. El mercado petrolero a corto plazo se mantiene significativamente ajustado, como lo demuestra la pronunciada backwardation. Además, el contango observado en el período 2026-2029 también está disminuyendo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El petróleo crudo mantiene una tendencia alcista. Es plausible un retorno por encima de la media móvil de 200 períodos, pero el potencial alcista debería limitarse a 70 dólares por barril. Si surge un factor negativo (por ejemplo, una nueva guerra comercial a partir del 1 de agosto), las perspectivas de demanda podrían provocar una caída de los precios por debajo de la zona de demanda de 64-65 dólares por barril. Gas Natural Los precios del gas natural cayeron por debajo de los 3,5 $/MMBTU a finales de junio, alcanzando su nivel más bajo desde el 20 de mayo. Los precios han caído por debajo de la media móvil de 200 períodos, aunque, por el momento, esta ruptura parece similar a los breves episodios de abril y mayo. La estacionalidad sugiere que deberíamos haber superado un mínimo local, aunque los aumentos de precios estacionales más significativos suelen comenzar a finales de julio. Canadá prevé un aumento sustancial en los precios del gas la próxima semana debido al aumento de la capacidad de exportación de GNL. La EIA mantiene su pronóstico de precios promedio para el segundo semestre del año en 4,3 $/MMBTU. Actualmente, el contrato de noviembre (que marca el inicio de la temporada de calefacción) tiene un precio de 3,9 $/MMBTU, mientras que el contrato de diciembre se sitúa en 4,5 $/MMBTU.

La variación en los inventarios durante la última semana de junio fue de +55 bcf, ligeramente por encima de las expectativas, pero por debajo del promedio de 5 años. Desde finales de abril, la acumulación de inventarios ha superado las expectativas, lo que ha contribuido a un aumento significativo de los inventarios por encima del promedio de 5 años. Estamos entrando en un período de aumentos mínimos de inventarios, que se espera que dure hasta principios de septiembre. La trayectoria futura de los precios del gas natural en EE. UU. dependerá de la evolución de los cambios en los inventarios. Fuente: Bloomberg Finance LP

La estacionalidad indica que el mínimo local ya debería haber quedado atrás. Sin embargo, es fundamental recordar que las futuras fluctuaciones de precios dependerán de los patrones climáticos y los fundamentos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El consumo de gas se mantiene cerca del promedio de los últimos cinco años, mientras que la producción de gas se mantiene significativamente por encima de los máximos de los últimos cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Plata Las previsiones actuales de las instituciones financieras sugieren que los precios de la plata podrían alcanzar el rango de 38-40 dólares por onza este año. J.P. Morgan, uno de los mayores tenedores comerciales de plata, indica un precio de 38 dólares para finales de año. Citigroup apunta a un precio de 40 dólares por onza. La estacionalidad sugiere que actualmente deberíamos estar en un período de crecimiento, con posiciones especulativas en plata manteniéndose cerca de los máximos locales recientes. La plata sigue impulsada en gran medida por la demanda industrial, que representa casi tres quintas partes de la demanda total. La gran mayoría se utiliza en la producción de paneles solares. Un cambio en las materias primas utilizadas en la producción de paneles podría provocar una caída significativa de la demanda de plata. Simultáneamente, se indica que para 2050, entre el 85 % y el 90 % de todo el suministro de plata disponible se consumirá para la producción de paneles fotovoltaicos. Café El riesgo de heladas en Brasil persiste, aunque ha disminuido notablemente en las últimas dos semanas. Cabe destacar que en julio y agosto de 2024, las heladas redujeron significativamente las perspectivas de producción en Brasil y contribuyeron a la subida de precios posteriormente. Según Vanusia Nogueira, directora general de la Organización Internacional del Café (OIC), los altos precios del café de los últimos meses han impulsado nuevas inversiones en producción. En su opinión, la situación mundial del suministro mejorará en los próximos tres años. Sin embargo, la directora general de la OIC también indica que la producción de café aún enfrenta riesgos asociados al cambio climático. El precio del café está cayendo significativamente por debajo de los 300 centavos por libra y por debajo de la línea de tendencia alcista que comenzó a principios del otoño de 2023. Las posiciones largas en café continúan reduciéndose. La estacionalidad apunta a un repunte de precios en la segunda quincena de julio. Las cosechas brasileñas están actualmente en curso, lo que podría ejercer presión a la baja sobre los precios.

