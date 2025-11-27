Informe de sentimiento económico en la Eurozona

Oferta monetaria M3 (interanual) de octubre: 2,8% (Previsión: 2,8%. Anterior: 2,8%).
Sentimiento económico del mes de noviembre en la Eurozona
- Índice de sentimiento empresarial: real: -0,66 (previsión: -0,47 -revisado).
- Índice de sentimiento económico: real: 97 (previsión: 96,9; anterior: 96,8).
- Índice de sentimiento del consumidor: real: -14,2 (previsión: -14; anterior: -14,2).
- Índice de sentimiento del productor: real: -9,3 (previsión: -8; anterior: -8,2).
- Índice de sentimiento del sector servicios: real: 5,7 (previsión: 4,4; anterior: 4).
