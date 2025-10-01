Informe de ventas minoristas en Suiza
Actual: -0,2% interanual.
Pronóstico: +0,5% interanual.
Dato previo de +0,9% interanual.
Tanto el EUR/CHF como el USD/CHF (en azul) cayeron levemente después de unos datos de ventas minoristas más débiles de lo esperado, y el descenso fue más pronunciado en el USD/CHF debido a la debilidad acumulada del dólar.
Cotización del euro-franco suizo
Fuente : Plataforma de XTB
