Informe del mercado laboral en Reino Unido

- Débiles lecturas del mercado laboral en Reino Unido
La tasa de desempleo en el Reino Unido se situó en el 5%, frente al 4,9% previsto y el 4,8% anterior.
La variación del desempleo fue de 29.000 personas, frente a las 20.300 previstas y las 25.800 anteriores.
La variación del empleo (en los últimos tres meses) fue de -22.000 personas, frente a las 5.000 previstas y las 91.000 anteriores.
El salario semanal medio aumentó un 4,8% interanual, frente al 5% previsto y el 5% anterior (excluyendo las bonificaciones, el aumento fue del 4,6% interanual, frente al 4,6% previsto y el 4,7% anterior).
Lectura de la inflación en Suiza
Fin al cierre del gobierno americano
Informe del PIB en Reino Unido
Mercado de valores : Subidas en los índices asiáticos
