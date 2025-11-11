Leer más
04:12 · 11 de noviembre de 2025

Informe del mercado laboral en Reino Unido

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Débiles lecturas del mercado laboral en Reino Unido

La tasa de desempleo en el Reino Unido se situó en el 5%, frente al 4,9% previsto y el 4,8% anterior.

La variación del desempleo fue de 29.000 personas, frente a las 20.300 previstas y las 25.800 anteriores.

La variación del empleo (en los últimos tres meses) fue de -22.000 personas, frente a las 5.000 previstas y las 91.000 anteriores.

El salario semanal medio aumentó un 4,8% interanual, frente al 5% previsto y el 5% anterior (excluyendo las bonificaciones, el aumento fue del 4,6% interanual, frente al 4,6% previsto y el 4,7% anterior).

13 de noviembre de 2025, 04:36

Lectura de la inflación en Suiza
13 de noviembre de 2025, 04:25

Fin al cierre del gobierno americano
13 de noviembre de 2025, 04:15

Informe del PIB en Reino Unido
13 de noviembre de 2025, 03:58

Mercado de valores : Subidas en los índices asiáticos

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo