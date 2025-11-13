Informe del PIB en Reino Unido

Datos del PIB de Reino Unido
- PIB (3T): real 1,3 % interanual; previsión 1,3 %. Anterior 1,4 %.
- PIB (3T): real 0,1 % intertrimestral; previsión 0,2 %. Anterior 0,3 %.
- PIB: real -0,1 % mensual; previsión 0,0 %. Anterior 0,0 %.
- PIB: real 1,1 % interanual; previsión 1,4 %. Anterior 1,2 %.
- Variación trimestral del PIB: Real: 0,1 %; Previsión: 0,2 %. Anterior: 0,2 %.
Producción industrial de septiembre en Reino Unido
- Producción industrial: real -2,0 % mensual; previsión -0,5 %. Anterior 0,3 %.
- Producción industrial: real -2,5 % interanual; Previsión: -1,2 %. Anterior: -0,5 %.
Producción manufacturera de septiembre en Reino Unido
- Real: -1,7 % mensual; Previsión: -0,7 %. Anterior: 0,6 %.
- Real: -2,2 % interanual; Previsión: -0,8 %. Anterior: -0,7 %.
Cotización del par libra-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
La libra esterlina se deprecia frente al dólar estadounidense tras conocerse unas lecturas del PIB ligeramente inferiores a lo esperado. Una economía más débil de lo previsto podría reducir las expectativas de nuevos recortes rápidos de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra.
Resumen diario: Wall Street intenta frenar la caída · El oro cae 1,8% y Bitcoin pierde 4,5%
Elecciones en Chile: el mercado se prepara para una elección histórica con alta sensibilidad cambiaria
Las ventas mayoristas y manufactureras de Canadá superan lo esperado 📊 El par USD/CAD reacciona
¿Cuánto crece el PIB de la Eurozona?
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "