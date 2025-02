INFORME SEMANAL 29.07.2024

En junio, la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos cayó al 3,0%, sorprendiendo al mercado y elevando las expectativas de recortes en las tasas de interés. Este descenso se debe en parte al efecto base, el cual comenzará a disiparse después de septiembre, creando un intervalo propicio para que se realicen estos recortes. Aunque Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, probablemente no dará una señal clara de recorte en septiembre, es esperable que deje la puerta abierta a esta posibilidad Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El momento ideal para anunciar un recorte sería durante el simposio de Jackson Hole, que se celebrará del 24 al 26 de agosto. Antes de esta fecha, y casi el doble antes de la reunión de septiembre, se publicarán muchos informes económicos relevantes. A lo largo de la historia, la Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés sin cambios durante períodos prolongados, como en 1997-1998 y 2006-2007. En caso de un recorte en septiembre, se observaría un resultado similar al de 2007. Sin embargo, en la segunda mitad del año, es posible que las tasas de inflación aumenten, lo que podría reducir la justificación para recortes adicionales en las tasas de interés. A pesar de esto, la falta de urgencia en modificar las tasas se debe a la estabilidad económica actual, evidenciada por un sólido mercado laboral y una inflación aún distante del objetivo. Por otro lado, la curva de rendimiento estadounidense ha estado invertida durante mucho tiempo, pero recientemente ha mostrado signos de normalización. Históricamente, el retorno a una curva de rendimiento normal ha precedido a recesiones, aunque también ha coincidido con recortes en las tasas de interés.

