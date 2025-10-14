Informe ZEW en Alemania

- Los datos del ZEW alemán son más débiles de lo esperado
- El sentimiento económico es ligeramente superior al dato previo
- El índice de referencia de las condiciones actuales cae significativamente
Índice ZEW alemán (Sentimiento): 39,3 frente al 41,1 esperado y el 37,3 anterior.
Condiciones actuales: -80 frente al -74,2 esperado y el -76,4 anterior.
Los índices retroceden hacia el cierre y el oro pone a prueba los 4.300 USD 🪙
Los inventarios de crudo superan las expectativas 📌
Funcionarios de la Fed respaldan la continuidad del estímulo monetario 🔎
⌚Boletín Diario de Mercados
