Leer más
06:16 · 14 de octubre de 2025

Informe ZEW en Alemania

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Los datos del ZEW alemán son más débiles de lo esperado
  • El sentimiento económico es ligeramente superior al dato previo
  • El índice de referencia de las condiciones actuales cae significativamente

Índice ZEW alemán (Sentimiento): 39,3 frente al 41,1 esperado y el 37,3 anterior.

Condiciones actuales: -80 frente al -74,2 esperado y el -76,4 anterior.

 

16 de octubre de 2025, 15:11

Los índices retroceden hacia el cierre y el oro pone a prueba los 4.300 USD 🪙
16 de octubre de 2025, 13:32

Los inventarios de crudo superan las expectativas 📌
16 de octubre de 2025, 12:34

Funcionarios de la Fed respaldan la continuidad del estímulo monetario 🔎
16 de octubre de 2025, 12:10

⌚Boletín Diario de Mercados

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo