La cotización de Intel ha experimentado un repunte significativo en las primeras semanas de enero de 2026, consolidando una tendencia alcista que ha llevado al título a niveles no vistos en casi dos años. Este optimismo del mercado responde directamente a la percepción de que la compañía finalmente ha superado los retrasos técnicos que lastraron su competitividad en el pasado. Bajo la dirección de su nuevo liderazgo y el apoyo estratégico de figuras como Lip-Bu Tan, la firma ha logrado estabilizar su balance financiero mediante inyecciones de capital provenientes de socios industriales y el respaldo del gobierno federal. Los inversionistas están valorando positivamente la disciplina operativa, que ha permitido una reducción de costos sin comprometer la inversión en investigación y desarrollo de nuevos procesos de fabricación. Esta recuperación sugiere que el mercado está comenzando a asignar un valor superior a la capacidad de Intel para fabricar chips de alta complejidad dentro del territorio estadounidense.

El hito de Intel 18A

El actual rendimiento reside en el éxito del nodo Intel 18A, el cual ha sido formalmente presentado en la feria tecnológica de enero como la base de la nueva generación de procesadores Panther Lake. Este proceso de fabricación representa la primera plataforma comercial en utilizar tecnologías de vanguardia como los transistores RibbonFET y la entrega de energía por la parte posterior denominada PowerVia. La relevancia estratégica de este avance ha quedado demostrada por el interés de clientes externos de alto perfil, incluyendo reportes sobre posibles acuerdos con Microsoft para chips de inteligencia artificial personalizados y rumores sobre la adopción de este nodo por parte de Apple para sus futuras series de procesadores móviles. La noticia de que la capacidad de producción para CPUs de servidor está prácticamente agotada para el resto del año 2026 refuerza la idea de que la demanda de infraestructura para centros de datos está absorbiendo toda la oferta disponible, garantizando flujos de ingresos estables para la división de fundición.

El futuro del nodo Intel 14A

A medida que Intel consolida su posición con el nodo actual, la mirada de los analistas se desplaza hacia el desarrollo del futuro proceso Intel 14A, previsto para entrar en producción hacia finales de la década. La compañía ha reafirmado su compromiso con este mapa tecnológico, buscando asegurar compromisos de clientes externos de manera anticipada para justificar las masivas inversiones en infraestructura fabril. En el mercado español, el interés por Intel también se ha intensificado debido a sus planes de expansión en Europa y su rol fundamental en la soberanía tecnológica del continente. La convergencia entre el incremento en los márgenes brutos y la captación de cuota de mercado en el segmento de inteligencia artificial sugiere que Intel está en una posición sólida para disputar el liderazgo histórico de TSMC.

Análisis técnico (H1)

El anuncio de los nodos 18A y 14A, sumado a la escasez reportada de CPUs para servidores, ha proporcionado optimismo para la empresa Intel Corp. Desde el 31 de diciembre de 2025, el precio ha mantenido una separación constante respecto a su EMA de 50 periodos (verde), consolidando un cambio en la dinámica de corto plazo.

Actualmente, el indicador ADX se sitúa en rangos medios (entre 20 y 30 puntos), lo que sugiere que la subida actual aún tiene recorrido residual para buscar niveles superiores sin señales de agotamiento inmediato. La clave para la continuidad del aumento sostenido reside sobre el soporte crítico de los US$ 43,90. Este nivel, que actuó como una resistencia firme a principios de diciembre de 2025, ha validado su cambio de polaridad tras ser testeado con éxito.

Fuente: xStation5

_______________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí