Intel sube en medio de posibles planes de escisión por parte de TSMC y Broadcom 📈

Las acciones de Intel subieron m谩s del 9,5% tras los informes de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) y Broadcom est谩n considerando acuerdos separados que podr铆an dividir al gigante estadounidense de chips en dos entidades. Este dram谩tico desarrollo marca un momento potencialmente transformador para la industria de semiconductores, que apunta tanto a las recientes dificultades de Intel como al panorama cambiante de la fabricaci贸n global de chips. 聽 Puntos clave: Broadcom eval煤a el negocio de dise帽o de chips y marketing de Intel

TSMC considera tomar el control total o parcial de las instalaciones de manufactura de Intel

Las negociaciones est谩n en etapas preliminares y no se han presentado ofertas formales

Cualquier acuerdo requerir铆a la aprobaci贸n del gobierno de EE.UU. Estructura propuesta La posible escisi贸n crear铆a dos operaciones distintas a partir de la estructura actual de Intel. Broadcom ha estado explorando la adquisici贸n del negocio de dise帽o de chips y marketing, mientras que TSMC ha estudiado la posibilidad de tomar el control de las instalaciones de manufactura de Intel, potencialmente como parte de un consorcio de inversores. Ambas compa帽铆as trabajan de forma independiente, y las discusiones siguen en una etapa temprana sin ofertas formales presentadas al directorio de Intel. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Panorama regulatorio La situaci贸n ha llamado considerablemente la atenci贸n de la administraci贸n Trump, con el presidente interino de Intel, Frank Yeary, liderando las discusiones con posibles compradores y funcionarios gubernamentales. La Casa Blanca ha indicado que el presidente probablemente se opondr铆a a cualquier acuerdo que implique el control extranjero de las f谩bricas de Intel, dado el papel cr铆tico de la empresa en la seguridad nacional. Esta postura a帽ade complejidad a cualquier posible acuerdo, particularmente en relaci贸n con la participaci贸n de TSMC. Desaf铆os de manufactura El aspecto de manufactura del acuerdo enfrenta importantes desaf铆os operativos. Adaptar las f谩bricas de Intel a las especificaciones de TSMC requerir铆a una inversi贸n significativa y conocimientos de ingenier铆a. Restricciones migratorias podr铆an afectar la capacidad de TSMC para trasladar ingenieros a EE.UU., ya que muchos de sus especialistas provienen de Taiw谩n y otras regiones fuera de Am茅rica. Adem谩s, los fondos que Intel recibi贸 a trav茅s de la Ley CHIPS incluyen requisitos para mantener propiedad mayoritaria de sus instalaciones de manufactura, lo que complica a煤n m谩s cualquier posible acuerdo. Contexto de mercado La apertura de Intel a cambios tan dr谩sticos ocurre tras un per铆odo dif铆cil para la compa帽铆a. Su precio de acci贸n cay贸 aproximadamente 60% en 2024, lo que llev贸 a la salida del CEO Pat Gelsinger en diciembre. La empresa ha tenido dificultades para mantenerse a la par de TSMC en la manufactura avanzada de chips y ha quedado rezagada en el auge de la inteligencia artificial dominado por Nvidia. Adem谩s, la creciente competencia de AMD en el negocio de procesadores ha erosionado a煤n m谩s su posici贸n en el mercado. Perspectivas de los analistas Los analistas han mostrado opiniones divididas sobre estos acuerdos potenciales. Charles Shum , analista de Bloomberg Intelligence , advierte que TSMC corre el riesgo de comprometer su rentabilidad y ventaja competitiva si invierte en las f谩bricas de Intel en EE.UU. , citando desaf铆os de integraci贸n y una rentabilidad retrasada hasta 2027 .

, analista de , advierte que corre el riesgo de comprometer su si invierte en , citando desaf铆os de integraci贸n y una . C.J. Muse, analista de Cantor Fitzgerald, tiene una visi贸n m谩s optimista y sugiere que los rumores persistentes sobre la divisi贸n entre las operaciones de dise帽o y manufactura probablemente tienen fundamento. Preparativos actuales Intel ya ha comenzado a prepararse para posibles cambios estructurales. La compa帽铆a ha empezado a operar sus f谩bricas como si fueran entidades separadas, aceptando 贸rdenes tanto de sus propios equipos de dise帽o internos como de clientes externos por igual. Los resultados financieros de la divisi贸n de manufactura ahora se informan por separado, y se est谩n implementando planes para establecer una subsidiaria con su propio consejo de administraci贸n operativo. Esta reestructuraci贸n podr铆a facilitar inversiones externas en las operaciones de manufactura, ya sea por parte de clientes o firmas de capital privado. Intel (Intervalo D1 - An谩lisis t茅cnico) La acci贸n est谩 cotizando por encima de la media m贸vil de 200 d铆as y actualmente se aproxima al m谩ximo de noviembre. Los alcistas intentar谩n cerrar el gap de agosto en $29 .

intentar谩n de agosto en . Los bajistas apuntar谩n a una revisi贸n del soporte en la media m贸vil de 100 d铆as en $21.98 .

apuntar谩n a una . El RSI sigue marcando m谩ximos m谩s altos en la zona de sobrecompra, mientras que el MACD sigue ampli谩ndose, lo que indica un fuerte impulso alcista.

