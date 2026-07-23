🔴 Introducción a la teoría de Elliott

- Descubre qué es la teoría de Elliott, cómo sus ondas permiten interpretar los ciclos del mercado y de qué manera este enfoque puede ayudar a identificar tendencias, correcciones y posibles movimientos en el precio.
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