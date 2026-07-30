Cierre de mercado: Amazon se dispara y Apple cae tras la entrega de resultados

La sesión cerró con un fuerte tono positivo, impulsada principalmente por la recuperación de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial y, en especial, de los fabricantes de semiconductores. El repunte del sector tecnológico llevó al Nasdaq 100 a avanzar un 3,4%, mientras que Microsoft destacó con una subida del 16%, equivalente a un aumento aproximado de 450.000 millones de dólares en su capitalización bursátil, el mayor incremento diario registrado por una empresa. Tras el cierre, Amazon extendió las ganancias gracias a resultados superiores a las expectativas, mientras que Apple retrocedió pese a haber presentado cifras sólidas, reflejando una reacción más cautelosa del mercado ante algunos segmentos y perspectivas. En el frente macroeconómico, los datos confirmaron la resiliencia de la economía estadounidense, apoyada por el consumo y la inversión empresarial, aunque el crecimiento del segundo trimestre mostró cierta moderación. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron al alza después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas sin cambios, el dólar se debilitó y el yen se apreció temporalmente tras la intervención de las autoridades japonesas y del Banco de Japón.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Estados Unidos: Durante la última semana, las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo se situaron en 197.000 , por debajo de las 200.000 previstas y cerca de sus niveles más bajos desde 1969 , lo que refleja la fortaleza del mercado laboral . Al mismo tiempo, la tasa de ahorro continuó disminuyendo. En materia de inflación , el índice PCE subyacente aumentó un 0,1% mensual , por debajo del 0,2% esperado , moderando su variación anual del 3,4% al 3,3% . Por su parte, el índice PCE general cayó un 0,1% mensual en junio, registrando su primera lectura deflacionaria desde abril de 2020 .

Durante la última semana, las se situaron en , por debajo de las previstas y cerca de sus niveles más bajos desde , lo que refleja la fortaleza del . Al mismo tiempo, la continuó disminuyendo. En materia de , el aumentó un , por debajo del , moderando su variación anual del . Por su parte, el cayó un en junio, registrando su primera lectura deflacionaria desde . Europa: La economía de la zona euro mostró un desempeño superior a las expectativas durante el segundo trimestre. El PIB creció un 0,4% trimestral , frente al 0,2% previsto y después de una contracción del 0,2% en el trimestre anterior. En términos interanuales, la actividad económica avanzó un 1,0% , superando tanto la estimación del 0,5% como el crecimiento previo del 0,3% .

La economía de la mostró un desempeño superior a las expectativas durante el segundo trimestre. El creció un , frente al y después de una contracción del en el trimestre anterior. En términos interanuales, la actividad económica avanzó un , superando tanto la estimación del como el crecimiento previo del . Reino Unido: El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de política monetaria en el 3,75% , en línea con las expectativas y sin cambios respecto de la reunión anterior. La decisión evidenció una mayor división dentro del comité: seis miembros votaron a favor de mantener las tasas, frente a los siete previstos , mientras que tres integrantes apoyaron una subida, uno más de lo esperado. Ningún miembro votó a favor de un recorte.

El mantuvo su en el , en línea con las expectativas y sin cambios respecto de la reunión anterior. La decisión evidenció una mayor división dentro del comité: votaron a favor de mantener las tasas, frente a los , mientras que apoyaron una subida, uno más de lo esperado. Ningún miembro votó a favor de un recorte. Japón: El yen japonés registró su mayor apreciación intradía desde diciembre de 2023 , pese a la ausencia de un catalizador informativo confirmado, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible intervención cambiaria . El movimiento se produjo después de que funcionarios japoneses reiteraran su disposición a respaldar la moneda y señalaran que su debilidad está afectando a la economía mediante el encarecimiento de las importaciones. La apreciación también estuvo apoyada por datos económicos estadounidenses más débiles de lo esperado y ocurrió antes de la decisión del Banco de Japón , para la cual se anticipa que la tasa permanezca sin cambios en el 1,00% .

El registró su mayor apreciación intradía desde , pese a la ausencia de un catalizador informativo confirmado, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible . El movimiento se produjo después de que funcionarios japoneses reiteraran su disposición a respaldar la moneda y señalaran que su debilidad está afectando a la economía mediante el encarecimiento de las importaciones. La apreciación también estuvo apoyada por datos económicos estadounidenses más débiles de lo esperado y ocurrió antes de la decisión del , para la cual se anticipa que la tasa permanezca sin cambios en el . México: La economía mexicana presentó un crecimiento superior a las previsiones durante el segundo trimestre. El PIB avanzó un 1,5% trimestral , frente al 1,3% esperado , recuperándose de la contracción del 0,6% registrada previamente. En términos interanuales, la actividad creció un 2,2% , por encima de la estimación del 1,5% y del avance anterior del 0,2% .

La presentó un crecimiento superior a las previsiones durante el segundo trimestre. El avanzó un , frente al , recuperándose de la contracción del registrada previamente. En términos interanuales, la actividad creció un , por encima de la estimación del y del avance anterior del . Petróleo: Los futuros del crudo retrocedieron ante señales de una posible desescalada en torno al Estrecho de Ormuz . Irán continúa dialogando con Omán , mientras que Pakistán señaló que también siguen las conversaciones entre Teherán y Washington . El tránsito marítimo ha mostrado cierta recuperación y algunos cargamentos retrasados de ADNOC ya están llegando a sus compradores, aunque los flujos continúan por debajo de los niveles previos al conflicto. La incertidumbre permanece elevada, ya que la Guardia Revolucionaria iraní mantiene condiciones para permitir el paso de embarcaciones y Teherán ha propuesto ampliar su control operativo sobre las rutas de entrada y salida del estrecho. Las recientes amenazas de represalias por parte de Irán siguen añadiendo una prima de riesgo geopolítico al mercado.

Los retrocedieron ante señales de una posible desescalada en torno al . continúa dialogando con , mientras que señaló que también siguen las conversaciones entre y . El tránsito marítimo ha mostrado cierta recuperación y algunos cargamentos retrasados de ya están llegando a sus compradores, aunque los flujos continúan por debajo de los niveles previos al conflicto. La incertidumbre permanece elevada, ya que la mantiene condiciones para permitir el paso de embarcaciones y Teherán ha propuesto ampliar su control operativo sobre las rutas de entrada y salida del estrecho. Las recientes amenazas de represalias por parte de Irán siguen añadiendo una al mercado. Gas natural: Shell anticipa que el mercado mundial de gas natural licuado permanecerá ajustado durante el tercer trimestre. La compañía observa una mayor redirección de cargamentos desde Asia hacia Europa y considera que el principal impacto del conflicto en Oriente Medio se está concentrando en el mercado spot . En este contexto, prevé una posible escasez de GNL durante el próximo trimestre, lo que podría mantener elevados los precios y aumentar la competencia entre compradores europeos y asiáticos.

anticipa que el mercado mundial de permanecerá ajustado durante el tercer trimestre. La compañía observa una mayor redirección de cargamentos desde hacia y considera que el principal impacto del conflicto en se está concentrando en el . En este contexto, prevé una posible escasez de durante el próximo trimestre, lo que podría mantener elevados los precios y aumentar la competencia entre compradores europeos y asiáticos. Acciones – Amazon: Amazon presentó resultados del segundo trimestre ampliamente superiores a las expectativas, con un beneficio por acción de 5,75 dólares frente a los 1,99 dólares estimados y ventas netas de 200.600 millones de dólares , por encima de los 197.010 millones previstos . Los ingresos operativos alcanzaron 27.460 millones de dólares y el margen operativo se situó en el 13,7% , superando las estimaciones. AWS destacó con ventas de 42.230 millones de dólares y un crecimiento del 37% excluyendo el efecto cambiario, impulsado por la demanda de inteligencia artificial . Sin embargo, la previsión de ventas para el tercer trimestre, de entre 197.000 y 202.000 millones de dólares , quedó por debajo del consenso. Además, el flujo de caja libre acumulado de los últimos doce meses descendió hasta una salida de 7.600 millones de dólares , mientras que la compañía anticipó un impacto cambiario desfavorable de 80 puntos básicos .

presentó resultados del segundo trimestre ampliamente superiores a las expectativas, con un frente a los y , por encima de los . Los alcanzaron y el se situó en el , superando las estimaciones. destacó con ventas de y un crecimiento del excluyendo el efecto cambiario, impulsado por la demanda de . Sin embargo, la previsión de ventas para el tercer trimestre, de entre , quedó por debajo del consenso. Además, el acumulado de los últimos doce meses descendió hasta una salida de , mientras que la compañía anticipó un . Acciones – Apple: Apple reportó resultados del tercer trimestre ligeramente superiores a las expectativas, con un beneficio por acción de 2,02 dólares frente a los 1,89 dólares previstos, incluyendo un impacto favorable de 0,11 dólares relacionado con reembolsos arancelarios. Los ingresos ascendieron a 109.420 millones de dólares, apoyados por un sólido desempeño del iPhone y, especialmente, de Mac. Los ingresos por servicios y en la Gran China se situaron por debajo de las estimaciones, al igual que las ventas del iPad, mientras que América superó las previsiones. La compañía alcanzó récords para un trimestre de junio tanto en beneficio por acción como en flujo de caja operativo y declaró un dividendo trimestral de 0,27 dólares por acción.

Análisis US100

Durante la sesión, el precio ha extendido su recuperación tras superar la estructura de canal bajista y romper también el nivel de los 28.180 puntos. Esta zona pasa a ser una referencia clave de corto plazo, ya que podría actuar como soporte para una continuidad del movimiento.

Mientras el precio logre mantenerse por encima de los 28.180 puntos, podría sostener una estructura de recuperación hacia nuevas zonas de resistencia. En cambio, una pérdida de este nivel volvería a reflejar debilidad y podría abrir espacio para una corrección hacia la zona de los 27.676 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro volvió a encontrar resistencia en torno a los 4.117 puntos, nivel que se mantiene como una referencia estructural clave. Si el precio logra consolidarse por encima de esta zona, podría extender el movimiento hacia su siguiente punto pivote de mayor relevancia, ubicado en torno a los 4.203 puntos.

En cambio, un rechazo desde los 4.317 puntos podría mantener al precio dentro de una estructura lateralizada, con una zona de soporte relevante en torno a los 3.996 puntos.



Fuente: xStation5