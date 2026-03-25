IPO de SpaceX: el evento que podría revolucionar los mercados globales

SpaceX se prepara para uno de los hitos más relevantes de su historia ya que, según reportes, la compañía de Elon Musk estaría por presentar de forma confidencial su solicitud de salida a bolsa en EE.UU., dando inicio a lo que podría convertirse en una de las mayores OPI jamás vistas. Las estimaciones de sus asesores apuntan a una recaudación superior a US$75.000 millones, lo que superaría ampliamente los récords históricos y la posicionaría como un evento sin precedentes en los mercados globales. Sin embargo, la empresa aún no ha confirmado oficialmente el calendario ni los detalles finales, por lo que los plazos podrían ajustarse según las condiciones de mercado y el avance del proceso.

¿Cuánto vale realmente SpaceX?

El interés del mercado se centra en el tamaño de la operación y en la valoración potencial de SpaceX. Diversos reportes, como Bloomberg, The Information y el Financial Times apuntan a que la compañía podría alcanzar, o incluso superar, el billón de dólares, con estimaciones entre US$1 y US$1,5 billones, lo que la posicionaría desde su debut entre las compañías más valiosas del mundo.

En paralelo, la colocación podría superar los US$50.000 millones, dependiendo de la demanda y la estructura final del IPO, reflejando tanto su crecimiento acelerado como las expectativas en torno a un modelo de negocio que combina espacio, telecomunicaciones e inteligencia artificial.



Los mayores IPOs de la historia por capital recaudado (en miles de millones de dólares). Fuente: Renaissance Capital, Statista

Este atractivo se sustenta en un posicionamiento dominante en el mercado global dado que SpaceX lidera los lanzamientos espaciales con una frecuencia superior y menores costos gracias a la reutilización de cohetes, mientras que Falcon 9 ha redefinido la economía del sector y Starship promete ampliarla aún más. A ello se suma Starlink, su red de internet satelital, que ya actúa como pilar financiero, impulsando ingresos estimados entre US$10.000 y US$15.000 millones anuales, con crecimientos superiores al 20% apoyados en la expansión global de la conectividad.

Integración con xAI y el futuro de la infraestructura espacial

Uno de los ejes clave en la narrativa de la IPO es la integración de SpaceX con xAI, otra de las iniciativas tecnológicas de Elon Musk. Ambas fueron recientemente combinadas en una operación que valoró el conjunto en torno a US$1,25 billones, reforzando la idea de un ecosistema tecnológico integrado que va más allá del negocio espacial tradicional.

La estrategia apunta a desarrollar una infraestructura que combine lanzamiento espacial, conectividad satelital e inteligencia artificial, incluyendo proyectos como centros de datos en órbita, una idea que gana tracción ante la creciente demanda energética y de procesamiento de la IA. La lógica es trasladar parte de la infraestructura computacional fuera del planeta, lo que podría ofrecer ventajas en energía, latencia y escalabilidad, en un contexto de expansión acelerada de la inteligencia artificial.

El mercado anticipa un efecto arrastre en todo el sector espacial

La posibilidad de una IPO de SpaceX ya está generando un efecto inmediato en el mercado, impulsando con fuerza a compañías del sector espacial como Rocket Lab y Planet Labs, en un claro reflejo del renovado interés por la economía orbital.



Este efecto arrastre responde a que la salida a bolsa de SpaceX podría establecer por primera vez una referencia pública de valoración para una industria que hasta ahora ha operado mayoritariamente en el ámbito privado, permitiendo revalorizar activos comparables y atraer nuevos flujos de capital.A esto se suma el atractivo transversal de la operación, que podría captar tanto a inversores institucionales como minoristas, especialmente considerando el fuerte seguimiento que genera Elon Musk, aumentando así la demanda potencial y amplificando su impacto en los mercados.

Un punto de inflexión para los mercados financieros

Más allá del sector espacial, la eventual salida a bolsa de SpaceX se perfila como un punto de inflexión para los mercados de capitales por su escala, carácter disruptivo y el liderazgo de Elon Musk, podría convertirse en uno de los eventos financieros más relevantes de la historia reciente.

Con una recaudación potencial récord y una valoración que podría superar el billón de dólares, la compañía se posiciona en el centro de la próxima generación de infraestructura tecnológica, combinando espacio, telecomunicaciones e inteligencia artificial. Sin embargo, el entusiasmo convive con interrogantes sobre la sostenibilidad de esos múltiplos en un entorno de volatilidad tecnológica y sobre la capacidad de ejecutar proyectos intensivos en capital. El mercado ya ha comenzado a anticipar su impacto, impulsando a todo el sector, pero el verdadero desafío llegará tras su debut, cuando SpaceX deba demostrar que puede sostener su crecimiento y justificar una valoración que podría redefinir los límites de lo que los inversores están dispuestos a pagar por el futuro.