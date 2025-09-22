IREN Limited anuncia asociación con NVIDIA – Sus acciones se disparan

IREN Limited, una empresa que opera en el sector de centros de datos alimentados al 100% por energías renovables, está acelerando el desarrollo de su plataforma de IA en la nube mediante una inversión de 670 millones de dólares en la compra de las últimas unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de NVIDIA y AMD. Con esta inversión, la capacidad de cómputo de la compañía casi se duplicará, alcanzando unas 8.500 GPUs, y hacia finales de año, esta cifra se espera que aumente hasta 10.900.

Las GPUs adquiridas —incluidas la NVIDIA Blackwell B200, B300 y GB300— se instalarán en un centro de datos de última generación en Prince George, Canadá, que actualmente dispone de 50 MW de capacidad de energía y está preparado para una futura expansión que permitirá soportar más de 200 MW. La introducción de refrigeración líquida mejorará significativamente la eficiencia energética y la escalabilidad de la infraestructura.

En agosto de 2025, IREN fue designada socio preferente por NVIDIA, lo que le otorgó acceso directo a las últimas tecnologías y programas de compra anticipada. Esto permite a IREN acelerar el desarrollo de sus servicios en la nube y satisfacer la creciente demanda de potencia de cómputo en el ámbito de la inteligencia artificial.

Las previsiones financieras para 2025 muestran un sólido crecimiento: los ingresos alcanzaron los 501 millones de dólares, el beneficio neto fue de 98,5 millones de dólares, y el EBITDA ascendió a 278,2 millones de dólares. IREN prevé que sus servicios de infraestructura de IA en la nube generen entre 200 y 250 millones de dólares anuales en los próximos años.

Esta inversión y la expansión de infraestructura se alinean con la creciente demanda global de tecnologías de IA, utilizadas en áreas como modelos generativos de lenguaje, reconocimiento de imágenes y simulaciones avanzadas. Tras el anuncio de la inversión, las acciones de IREN subieron más de un 7%, superando los 40 dólares por título.

Con estas medidas estratégicas, IREN se encuentra bien posicionada para mantener un crecimiento dinámico y reforzar su papel como líder en infraestructura de IA en la nube basada en energías renovables.

Las acciones de la compañía muestran una sólida tendencia alcista, impulsada por el anuncio de desarrollos clave sobre su futuro. Los inversores están respondiendo de manera positiva a las importantes inversiones en infraestructura moderna de GPUs y a la asociación con NVIDIA.

