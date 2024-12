Jerome Powell, Presidente de la Fed, Destaca la Fortaleza Económica; EURUSD Cae Mientras US100 y US500 Reaccionan Positivamente

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, participa en el New York Times DealBook Summit, donde ofrece una evaluación positiva sobre la economía estadounidense, la política monetaria actual y la independencia de la Fed. Powell destacó la resiliencia de la economía, los avances en la lucha contra la inflación y la importancia de mantener un balance en las decisiones de política económica. Principales comentarios de Powell: Sobre la independencia de la Fed "Hay un amplio respaldo en ambos partidos para una Fed independiente; no creo que haya riesgo de perderlo." Sobre la economía de Estados Unidos "La economía de Estados Unidos está en una forma notablemente buena."

"El desempleo sigue siendo muy bajo, y estamos progresando en la inflación."

"La economía está en buen estado y no hay razón para que eso no pueda continuar."

"Una mayor inmigración es parte de la razón por la que el crecimiento fue fuerte en 2023." Sobre la política monetaria "Me siento muy bien con dónde está la política monetaria."

"Nos hemos movido muy, muy rápidamente con las tasas."

"La Fed está tratando de estar en un punto intermedio donde la política sea menos restrictiva para que la inflación pueda caer, pero sin dañar el mercado laboral." Sobre los datos del mercado laboral "Es probable que los niveles más bajos de respuesta en las encuestas hayan incrementado la volatilidad en las estimaciones de los datos del mercado laboral." Sobre el comercio y los aranceles "Estamos modelando, analizando y evaluando propuestas de aranceles." Reflexión sobre la administración anterior "Trump dijo las mismas cosas en privado durante su primera administración que las que decía públicamente." Implicaciones para los mercados Las declaraciones de Powell refuerzan el mensaje de estabilidad y confianza en la estrategia de la Reserva Federal. Entre las claves destacan: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Política equilibrada: La Fed continuará buscando un ajuste que permita reducir la inflación sin comprometer el empleo.

La Fed continuará buscando un ajuste que permita reducir la inflación sin comprometer el empleo. Economía resiliente: Los bajos niveles de desempleo y el progreso en la inflación son señales alentadoras para los mercados.

Los bajos niveles de desempleo y el progreso en la inflación son señales alentadoras para los mercados. Ritmo de ajuste: El reconocimiento de movimientos rápidos en las tasas puede significar una pausa prolongada en futuras alzas, dependiendo de las condiciones económicas. Las perspectivas de Powell transmiten un enfoque cuidadoso y optimista, mostrando que la Reserva Federal sigue comprometida con mantener un equilibrio entre crecimiento económico y estabilidad de precios.



Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "